Leto 2021: leto protestnikov, rušenj Janševe vlade in predsedovanja EU

Leto, ki je za nami, je bilo že drugo leto v znamenju korone. A poleg boja z trdovratnim virusom je Slovenijo zaznamovalo še veliko drugih pretresov.

V leto 2021 je Slovenija vstopila z razglašeno epidemijo. Življenje so nam krojile in nam še krojijo protikoronske omejitve, a sredi poletje vlada končala obdobje razglasitve epidemije in poletje je minilo v nekoliko bolj sproščenih pogojih. Jeseni je sledila uvedba pogoja PCT, ki se mu je v novembru pridružilo preverjanje z osebnim dokumentom in sledile so razprave, da bi ta pogoj še zaostrili v PC.

Leto 2021 leto protestov

Leto 2021 so bili v znamenju protestnikov. Tako so protestirali na kolesih, peš in v avtomobilih. Protesti so bili tako pred parlamentom, sodišči, ministrstvi, pred vladno in predsedniško palačo, eno izmed najbolj burnih srečanj med vlado in njenimi nasprotniki se je zgodilo na Kredarici, ko sta tam sta sedela notranji minister Aleš Hojs in premier Janez Janša, aktivistka Tea Jarc pa je kriče od njiju zahtevala številne odgovore, onadva pa sta prizorišče kmalu zapustila.

Preberite še:

Rednim petkovim protestom proti vladi so se v pridružili protesti zaradi zaprtih šol, zaradi cepljenja, zaradi obveznega pogoja PCT in drugih ukrepov.

Protesti na Trgu republike. FOTO: Blaž Samec

Žal so protesti postali tudi nasilni in tako so po središču prestolnice oktobra letele granitne kocke, policija je uporabila prisilna sredstva, pogosto celo vodni top.

Neuspešni poskusi rušenja vlade in odhod Erjavca v politično pozabo

Opozicija KUL, ki je s povratnikom na politično prizorišče Karlom Erjavcem na čelu hotele izglasovati konstruktivno nezaupnico vladi, so se ob 40 glasovih podpore februarja v državnem zboru niso uresničile. Nato je marca Erjavec odstopil s položaja predsednika stranke Desus in izstopil iz stranke, ki jo je skupno vodil 15 let.

Preberite še:

Opozicijo okrepili prebežniki iz SMC

Medtem je opozicija krepila svoje vrste. Tako so se ji pridružili bivši poslanci stranke SMC Igor Zorčič, Janja Sluga in Branislav Rajić, ki so podprli interpelacijo proti ministru za kulturo Vasku Simonitiju in izstopili iz poslanske skupine. Z Jurijem Lepom, ki je izstopil iz poslanske skupine Desus, so oblikovali poslansko skupino nepovezanih poslancev.

Preberite tudi:

Vsi poskusi koalicije, da bi zamenjala Igorja Zorčiča na mestu predsednika DZ, niso uspeli. No, Zorčič je nato ob koncu leta začel zbirati podpise za ustanovitev nove stranke(LIDE (Liberalni demokrati) in napovedal povezovanje z drugimi strankami, bodisi pred volitvami bodisi po njih.

Interpelacije kot po tekočem traku

V letu 2021 skoraj ni bilo meseca, da ne bi opozicija vložila interpelacijo proti kateremu od Janševih ministrov. Tako je bil že drugič na tapeti poslancev notranji minister Aleš Hojs. Tako so mu med drugim očitali vladanje z odloki, prekomerno uporabo sile na protestih, prepovedi protestov, poskus podreditve policije, način komunikacije ... A Hojs je še eno interpelacijo prestal.

Interpelacije so se vrstile, kot po tekočem traku, minister Hojs je prestal že drugo v mandatu. FOTO: Blaž Samec

Tudi ministrica za šolstvo Simona Kustec je še drugič prestala interpelacijo. Po odgovarjanju na očitke o neodzivnosti in neaktivnosti, je pričakovano še najprej prva dama ministrstva. Med razpravo v parlamentu je svoj prav dokazovala tudi, tako, da je razkrila da si je v poletnem času privoščila le štiri dneve dopusta.

Preberite tudi:

Zaradi afere glupi davki se je moral pred poslanci zagovarjati minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. Vizjak na posnetku pogovora, ki je pred nekaj meseci prišel v javnost, podjetnika Bojana Petana nagovarja k izogibanju plačila davka, to pa je bil tudi eden od glavnih očitkov v interpelaciji, a minister Vizjak je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo proti njemu vložile LMŠ, SD, Levica, SAB in NeP.

Tudi minister za kulturo, ki so mu opozicijski poslanci očitali neprimeren odnos do kulture in medijev, je moral v dolgotrajni razpravi v državnem zboru zavračati očitke na svoj račun. A Vasko Simoniti ostaja minister za kulturo,saj interpelacija, ki so jo marca vložile stranke LMŠ, SD, Levica in SAB, ni bila izglasovana.

46 glasov podpore ni uspelo zbrati opoziciji tudi pri interpelaciji zoper ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerj Kralja. Med drugim so mu očitali, da njegovo ministrstvo ni pripravljalo domove za starejše na drugi val epidemije , uvedba rednega testiranja na okužbo z novim koronavirusom pa je v domovih zelo zamujala.

Slovensko predsedovanje EU

Slovenija je v letu 2021 praznovala 30 let samostojnosti in neodvisnosti, država pa je v drugi polovici leta predsedovala Svetu EU. A zapletlo se je že na začetku, ko je dogodek ob začetku predsedovanja na Brdu pri Kranju zasenčila poteza izvršnega podpredsednika Evropske komisije Fransa Timmermansa, ki je zaradi fotografije dveh slovenskih sodnikov s socialdemokratskima politikoma, ki jo je gostom kot dokaz pristranskosti slovenskega sodstva pokazal premier Janez Janša, bojkotiral skupinsko fotografiranje.

Slovenija je v letu 2021 praznovala 30 let samostojnosti in neodvisnosti, država pa je v drugi polovici leta predsedovala Svetu EU. FOTO: Reuters

Sledile so napetosti med vlado in Brusljem in obračuni na twitterju, predvsem zaradi (ne)imenovanja evropskih delegiranih tožilcev in vprašanja svobode medijev in vladavine prava.

Preberite še:

A konec dober, vse dobro. saj je naši državi ob koncu predsedovanja vseeno od vsepovsod čestitajo, ker je uspešno usklajevala zahteve in želje članic, pa tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je že poudarila velikanske uspehe slovenskega predsedstva.

Vojna Ukom : STA

Zaradi zavračanja plačila za opravljanje javne službe od Ukoma je bila STA vse leto v negotovem položaju. Vladni urad je navajal, da plačila ne more biti, ker STA noče izročiti poslovne dokumentacije. Ker je STA ostal brez javnega denarja je moral zbirati donacije in se obrniti na ustavno sodišče, da bi prišel do sredstev, ki so mu pripadale po zakonu o STA in PKP 7.

Preberite še:

Nato so sledile kadrovske menjave na vrhu STA in Igor Kadunc je kot vršilec dolžnosti na položaju nasledil direktorja STA Boruta Veselinoviča. Kadunc je z direktorjem Ukoma Urošem Urbanijo novembra podpisal pogodbo o opravljanju javne službe STA za november in december, ob tem pa se tudi dogovorila glede načina poravnave zapadlih obveznosti. Tako se je po več kot 300 dneh brez vladnega plačila za javni servis prekinila agonija.