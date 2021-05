Poslanci glasovali, predsednika niso razrešili

Drugi poskus

Poslanke in poslanci so na izredni seji razpravljali o predlogu za razrešitev predsednika DZ. To točko je na dnevni red uvrstil sam.Čeprav je bilo predvideno, da bo razprava trajala do poznih nočnih ur, so končali z njo že pred 17. uro in odšli na tajno glasovanje. Glasovanja se niso udeležili poslanci opozicijskih LMŠ, SD, Levice, SAB in nepovezani poslanci.Njegovo razrešitev je podprlo 45 poslancev, proti ni glasoval nihče. Dve glasovnici sta bili neveljavni. Za razrešitev bi moralo glasovati 46 poslancev.Tudi pri prvem poskusu je koaliciji spodletelo, za razrešitev je na tajnem glasovanju in ob obstrukciji večjega dela opozicije prav tako zmanjkal en glas.Spomnimo, marca letos so poslanci, Igor Zorčič inizstopili iz poslanske skupine in stranke SMC. Vse odtlej se vršijo pritiski, da Zorčič odstopi z mesta predsednika DZ.Je pa predstavnik SDmed razpravo omenil petkove proteste v središču Ljubljane in jih podprl.