Ne me basat': Priznanje Palestine je hud ekološki problem

Res me je zanimalo, a ne, ko sem gledal malo po svetu, kakšne so zares uradne značilnosti obnašanja človeške vrste.

Na splošno sem izbrskal, da ni celovitega odgovora in lahko govorimo le o nekaterih značilnostih obnašanja človeka, ki so drugačne, kot je v navadi pri obnašanju med živalmi.

Človek je uradno družbeno bitje in običajno se povezuje z drugimi ljudmi. Socialna interakcija je ključnega pomena za človekovo blaginjo in razvoj.

Človek je uradno sposoben kompleksnega razmišljanja, načrtovanja in reševanja problemov. Razum mu omogoča, da se prilagaja različnim okoljem in situacijam.

Človek ima uradno sposobnost ustvarjati in prenašati kulturo ter uporabljati jezik za komunikacijo. Raznolikost kultur in jezikov je ena izmed ključnih značilnosti človeške vrste.

Človek uradno doživlja širok spekter čustev, vključno z ljubeznijo, jezo, srečo, žalostjo in strahom. Te emocije vplivajo na njegovo vedenje in odločitve.

Človek je uradno edini organizem na Zemlji, ki aktivno razvija in uporablja tehnologijo za izboljšanje svojega življenja in okolja.

Človek je uradno sposoben učenja in prilagajanja na podlagi izkušenj ter razvijanja novih veščin in znanja.

Človek ima uradno razvito zavedanje o moralnih načelih in etičnih vrednotah, ki vplivajo na njegovo obnašanje in odločitve. No, beseda uradno se v vsakem stavku pojavlja zato, ker je lepša od besede teoretično.

Po analogiji bi bila lahko beseda neuradno sopomenka izrazu v praksi.

Neuradno, se pravi v praksi, je človek zares posrečeno bitje. Uradno smo vsi ljudje enaki, se pravi, v teoriji je tako, uradno pa pomeni, da se v praksi dogajajo zelo zanimive stvari.

Neko slovito ameriško podjetje poleg hrane izdeluje tudi herbicide. To so snovi, ki uničujejo neželeno rastlinje. Plevel. Če so pravilno uporabljeni, so herbicidi relativno varni za uporabo. Vendar pa obstajajo nekateri potencialni problemi, povezani z njihovo uporabo.

Nepravilna uporaba herbicidov ali izpostavljenost visokim koncentracijam lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi, zlasti za kmete in druge, ki delajo z njimi. Nekateri herbicidi so lahko strupeni ali karcinogeni.

Nepravilna uporaba herbicidov lahko povzroči onesnaženje tal, vode in zraka ter negativno vpliva na lokalno ekosistemsko ravnovesje. Nekateri herbicidi lahko povzročijo škodo na koristnih rastlinah ali živalskih vrstah.

Pogosta uporaba istega herbicida lahko privede do razvoja odpornosti pri nekaterih plevelih, kar oteži njihovo nadzorovanje in zmanjšuje učinkovitost herbicida. Čeprav so posamezni herbicidi morda varni za uporabo v kratkem časovnem obdobju, lahko njihova dolgoročna uporaba povzroči akumulacijo v okolju in morebitne nepredvidljive dolgoročne učinke.

Tudi v oblačnem vremenu je jasno, da naj se herbicide uporablja previdno in v skladu z navodili proizvajalcev ter da se izvajajo ukrepi za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi in okolje.

EuroMed Rights je organizacija, ki še vedno stoji za univerzalnimi načeli človekovih pravic in verjame v vrednost sodelovanja in dialoga čezmejno in znotraj meja. Prav pri njih sem prebral zgodbico o čudovitem spoju značilnosti obnašanja človeške vrste in umetelne in skoraj duhovite uporabe herbicidov.

»V zgodnjih urah 15. januarja 2020 se je Rijad Al Nisir, 58-letni palestinski kmet, odpravljal na svojo zemljo vzhodno od begunskega taborišča Bureij na območju Gaze. Rijad, ki ima več kot 30-letne izkušnje s kmetovanjem, s petimi sinovi goji jajčevce in peteršilj na 1,7 hektarja zemlje. Ob približno 7.30 je videl oblake črnega dima, ki prihajajo z izraelske strani ločitvene ograje, ta poteka vzdolž razmejitvene črte med Gazo in Izraelom. Trideset minut pozneje je Rijad videl letala za zapraševanje pridelkov, ki so se približevala s severa in zelo nizko letela proti jugu vzdolž ograje, medtem pa škropila kemikalije.

Incident je bil eden od mnogih podobnih, zabeleženih med 14. in 16. januarjem 2020, ko so izraelska letala za zapraševanje pridelkov letela vzdolž ograje in razpršila kemikalije, za katere je bilo nato potrjeno, da so herbicidi. Škropljenje iz zraka je bilo izvedeno na območjih ob ograji, ki se razteza od Beit Hanuna na severu do Rafe na jugu. V treh dneh je škropljenje potekalo približno štiri ure vsako jutro, pri čemer so razpršene kemikalije dosegle palestinska kmetijska zemljišča znotraj Gaze. Oblaki črnega dima, ki so jih Rijad in številni drugi kmetje videli pred škropljenjem, se običajno uporabljajo kot sredstvo za razločevanje smeri vetra, da se zagotovi, da razpršene kemikalije odpihne proti zahodu v Gazo. Nekaj dni kasneje so se začeli kazati učinki škropljenja. Rijadovi pridelki so bili poškodovani in moral se jih je znebiti, kar je povzročilo izgubo v višini 5000 dolarjev.«

No, a ni fino? Dolarje pa sem uporabil namesto evrov zato, ker so herbicidi, kot sem izbrskal drugje, tudi ameriški.

Pri angleškem Forensic Architecture, ki uporablja arhitekturne tehnike in tehnologije za raziskovanje primerov državnega nasilja in kršitev človekovih pravic po vsem svetu, so zapisali, da videoposnetki podpirajo pričevanja kmetov, da izraelska vojska pred škropljenjem uporabi dim iz goreče gume, da potrdi zahodno smer vetra in s tem prenese herbicide iz Izraela v Gazo.

Zakaj to pišem? Da Slovenija, a ne, ne bi slučajno priznala Palestine! A ne, se res ne splača, ker je tam zemlja res povsem zastrupljena.

Izraelska vojska torej od leta 2014 v bližini vzhodne meje Gaze čisti kmetijska in stanovanjska zemljišča z buldožerji in to dopolnjuje z nenapovedanim škropljenjem s herbicidi, ki uničujejo pridelke. Ta stalna praksa ni uničila le celotnega območja nekdanje obdelovalne zemlje vzdolž mejne ograje, temveč tudi pridelke in kmetijska zemljišča na stotine metrov globoko v palestinskem ozemlju, kar je povzročilo izgubo sredstev za preživetje kmetov v Gazi.

Mislim, ne me basat', da Palestinci potem te pridelke še prodajajo, a ne. Vojni dobičkarji, bi rekel božji sel Benjamin Netanjahu, ki je nekoč dejal nekaj agrarno čudovitega: »Posadil jih bom na njihovo zemljo, da jih nikoli več ne bodo izruvali. Gospe in gospodje, izraelsko ljudstvo se je vrnilo domov, da ne bo nikoli več izruvano.«

Še dobro, da med škropljenjem njihovega koreninjenja veter vedno piha na palestinsko stran.