Krambergerjev sklad: skupaj pomagajmo prizadetim

Na stotisoče evrov je iz Krambergerjevega sklada že šlo v roke tistim, ki sami nimajo niti za golo preživetje.

Ivekov duh živi naprej, saj sta dobrodelnost in pomoč nesmrtni. Sklad Ivana Krambergerja, ki so ga ustanovile Slovenske novice, že več tri desetletja skrbi za to, da tisti med nami, ki jih je prizadela kruta usoda, ne ostanejo sami v tajmračnejših trenutkih življenj.

Želite pomagati tudi vi? Denarno pomoč družinam in posameznikom v stiski lahko prispevate na dva načina: Z bančnim nakazilom (UPN): za prejemnika vpišite transakcijski račun SI56 0292 2001 9831 742 . Prejemnik: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana (opomba: na Slovenskih novicah direktno denarja ne smemo sprejemati, ker nismo registrirani kot dobrodelna organizacija, zato tukaj sodelujemo z Rdečim križem). Namen nakazila: Krambergerjev sklad . Koda namena: CHAR . Če želite prispevati pomoč posebej za prizadete v ujmi, ki je pustošila po Sloveniji, pripišite Za prizadete v ujmi in uporabite sklicno številko 7264 .



Prispevate lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije in A1 ter drugih operaterjev, ki podpirajo donacije preko kratkih SMS-sporočil.

V želji pomagati smo združili tudi tiste, za katere bi utegnili reči, da nam ne bo uspelo. V upravnem odboru Krambergerjevega sklada sta nekoč skupaj pomagala Milan Kučan in Jože Pučnik. Od leta 1992 smo ob pomoči dobrotnikov – vas, naših zvestih bralcev – več sto družinam in posameznikom v stiski podarili že več stotisoč evrov evrov. Dali smo jih v roke tistim, ki so socialno, gmotno, zdravstveno ali kako drugače ogroženi.

Vemo, da je takih, ki potrebujejo pomoč, ogromno. Preveč, da bi roko opore lahko ponudili vsem. Pri vprašanju, komu najbolj pomagati, zato sodelujemo s socialnimi službami, Karitasom, z Rdečim križem in ostalimi, ki opozarjajo na krute človeške usode in jim marsikdaj znajo pomagati.

Pomagate lahko tudi tako, da opozorite na kruto usodo, ki je doletela vaše bližnje: prijatelje, znance, sosede ... Vabimo vas, da nam na e-poštni naslov: info@slovenskenovice.si čim bolj natančno opišite njihovo bedo in usodo, ki jih je doletela. Potrudili se bomo, da bomo tistim, ki bodo pomoči najbolj potrebni, to tudi ponudili. Sklad Ivana Krambergerja bo poskrbel, da bo vaš prispevek prišel v prave roke.

Za komunikacijo z uredništvom lahko uporabite tudi spletni obrazec:

Ste vedeli? Pisalo se je leto 1992

Pomoč Slovenskih novic je novembra 1992 prva prejela družina Živkovič iz Haloz. Znašala je 300.000 tolarjev. Dragica je imela za seboj revno otroštvo, z možem sta se selila iz enega podnajemniškega stanovanja v drugo, se ob dveh nadobudnežih odločila za gradnjo, a je izguba službe, ne po lastni krivdi, botrovala še težjim časom. »Ko bi vsaj hišo lahko do konca zaprli in opremili vsaj eno sobo.« Dragica je s prispevki dobrih ljudi lahko uresničila sanje o dveh velikih oknih, sedmih vratih, električnem kablu, ladijskem podu, opažu okrog strehe. Na koncu se je zahvalila: »Vsem dobrim in velikim ljudem v mali Sloveniji želimo veliko sreče in zdravja v življenju. In še enkrat hvala! Srečno!«

