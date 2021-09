Po nasilnih spopadih v Ljubljani se je oglasila policija (VIDEO)

Ljubljanski policisti so danes opravili varovanje protestnega shoda, ki se je okoli 18. ure pričel na Trgu republike. Po podatkih policije se je tam zbralo okoli 8000 ljudi. Okoli 20. ure je prišlo na tem mestu do množične kršitve javnega reda in miru, pri čemer so v policiste in poslopje Državnega zbora metali granitne kocke, steklenice in pirotehniko, poroča ljubljanska policijska uprava.Policija je nato za zagotovitev javnega reda shod razpustila. Osebe so bile večkrat pozvane, naj zapustijo Trg republike, vendar tega ukaza niso upoštevale, zato so policisti množico iz Trga republike razgnali. Posamezne skupine so se nato na območju centra Ljubljane uprle in niso upoštevale ukazov policije, naj se razidejo, prav tako je prišlo do napadov na policiste, v katere so posamezniki metali granitne kocke in druge predmete, ter uporabljali pirotehniko.Policija trenutno deluje na širši okolici centra mesta in poskuša razgnati posamezne skupine. Zoper osebe, ki na Šubičevi cesti niso upoštevale ukazov, naj se razidejo, je bil uporabljen tudi vodni top. »Policijska intervencija še poteka, zato vam drugih informacij trenutno ne moremo posredovati. Informacijo bomo dopolnili, ko bo posredovanje policije zaključeno in bo znanih več podatkov,« še pojasnjujejo policisti.Nasilne protestnike je na Twitterju obsodil tudi notranji minister