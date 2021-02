Poslanci so se prešteli: znano, ali so zbrali dovolj glasov za zamenjavo Janševe vlade

Poslanci so po celodnevni burni razpravi na tajnem glasovanju odločil o konstruktivni nezaupnici s kandidatom za predsednika vlade. Za uspeh nezaupnice vladi, ki so jo vložile LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus, niso dobili potrebnih 46 glasov. Janševa vlada je s tem uspešno prestala glasovanje o nezaupnici.V DZ so razdelili 53 glasovnic, od tega jih je bilo šest neveljavnih. Za konstruktivno nezaupnico je glasovalo 40 poslancev, proti sedem.Na izredni seji o predlogu nezaupnice Janševi vladi se je med poslanci večkrat razvnela ostra razprava, o čemer si lahko podrobneje preberete v tem članku Po končanem glasovanju in razpravi so predvidene izjave. Prenos traja od 21. ure naprej.