Slab začetek predsedovanja? Janša naj bi kazal fotografije članov SD in sodnikov

Je to fotografijo kazal Janša na srečanju na najvišji ravni z Evropsko komisijo? FOTO: Odbor 2015

Podpredsednik Evropske komisijeje manjkal na skupinski fotografiji ob obisku celotne delegacije komisije ob začetku slovenskega predsedovanja EU. Ves dan so se mudili v Sloveniji, imeli kopico dvostranskih srečanj, pogovorov, delovno kosilo, izjave za medije in novinarsko konferenco. Obisk so končali na Blejskem otoku, kjer so si ogledali baletno predstavo Povodni mož A večina medijev je namesto o začetku predsedovanja ter prioritetah govorila o zadevi STA in imenovanju tožilcev v skupni evropski pravosodni organ. Tuji mediji so se razpisali tudi o manjkajočem članu Evropske komisije na skupinski fotografiji, ki je nastala na Brdu pri Kranju. Slovenski premiernaj bi namreč po poročanju Kleine Zeitunga na sestanku pokazal fotografijo piknika izpred nekaj let, na katerem so polegintudi sodniki, kar naj bi Janša izkoristil kot dokaz, da je pravosodni sistem povezan s stranko SD. Dejal naj bi tudi, da se vidi, kako deluje pravosodni sistem, ki je njega večkrat obtožil.Prav zaradi tega naj bi Timmermans bojkotiral fotografiranje, ker naj bi Janša sodnike označil za komunistične. Die Presse citira Timmermansa in piše, da preprosto ni mogel biti na isti fotografiji z Janšo po njegovem nesprejemljivem napadu na dva sodnika in dva evropska poslanca iz vrst SD.Timmermans je sicer socialnidemokrat, dolga leta politik, ki podpira predsednico SD Fajonovo.