Gradili bodo prizidek k šoli, vreden 7,5 milijona evrov

Minuli konec tedna je potekal slovesen podpis pogodbe za izgradnjo prizidka k Osnovni šoli Lenart, ki sta jo podpisala župan občine Lenart mag. Janez Kramberger in direktor podjetja Energrad, Inženiring energetskih investicij d.o.o. Robert Ostrelič ob prisotnosti poslanca DZ RS Franca Breznika, podžupanov Občine Lenart Francija Ornika in Gregorja Radoha, ravnatelja OŠ Lenart Marjana Zadravca in pomočnice ravnatelja Simone Peserl Vezovnik.

V sklopu investicije se bo izvedla dozidava matičnega objekta OŠ Lenart, s čimer bo vzpostavljenih 9 učilnic I. triade, 4 specializirane učilnice, prostor za druženje, jedilnica, knjižnica s čitalnico, garderobe, prostori za učitelje in ostali servisni prostori ter komunikacije. Vrednost projekta po tekočih cenah znaša 7.415.629,92 evrov, investicija pa pa bi naj bila zaključena do konec julija prihodnje leto.

Občina Lenart se je marca 2021 uspešno prijavila na javni razpis Ministrstva za izobraževanje znanost in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021-2024, ter s prijavo tudi uspela in si s tem zagotovila sofinanciranje v višini 1.829.473,11 EUR, za postavko gradbeno obrtniška in instalaterska dela, upravičenih stroškov za projekt »Dozidava Osnovne šole Lenart«. Gre za investicijo, ki predstavlja zelo pomembno pridobitev za občino. Osnovna šola Lenart se že nekaj let sooča s povečanim številom vpisanih otrok. Zato je izvedba prizidka za zagotovitev dovolj prostorov nujno potrebna.

»Dolgoletna prizadevanja, tako šole, kot občine in potrebe, namreč Lenart se širi, imamo vedno več otrok, drugo leto pričakujemo, da bodo v vsakem letu tri paralelke, torej da bo vsak razred imel tri oddelke, za kar potrebujemo več prostora. Cilj tega je tudi, da bomo imeli celotno osnovno šolo na enem mestu, iz logističnega in varnostnega vidika je to tudi konkreten napredek. Iz »spodnje šole« v centru Lenarta morajo otroci hoditi k telesni vzgoji in drugim aktivnostim v »zgornjo šolo«, je potrebe po dodatnem šolskem prostoru komentiral župan mag. Janez Kramberger.

Objekt je na zahtevnem terenu

Marca lani je občina s pristojnim ministrstvom določila novo dinamiko sofinanciranja in tako sofinancerska sredstva ministrstva in leta 2023 prenesla v letu 2025. Vrednost investicije po tekočih cenah je ocenjena na 7.415.629,92 evra, z vključenim DDV. Višina sofinanciranja s strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje po pogodbi ostaja enaka, in znaša 1.829.473,11 evra, predvidena so sredstva Eko sklada v višini 822.290,50 evra in lastna sredstva Občine Lenart znašajo 4.763.866,31 evra. Delno so bili investicijski stroški v preteklih letih že realizirani (do vključno 2023), v višini 76.177,94 evra. Investicija bo po terminskem načrtu zaključena konec julija prihodnje leto.

Direktor podjetja Energrad, Inženiring energetskih investicij d.o.o. Robert Ostrelič je o gradnji prizidka k OŠ Lenart povedal: »Objekt, velikosti 2690 kvadratnih metrov neto površin, je projektiran in bo grajen po sistemu montažnih betonskih sten in plošč lokalnega izvajalca Preklade d. o. o.. Objekt je na zahtevnem terenu, zato bo temeljen s 97 piloti globine od 7,5 m do 5,5 m. Sama gradnja bo potekala relativno hitro, plan je, da bo objekt z uporabnim dovoljenjem dokončan do 30. julija prihodnje leto. Objekt bo ogrevan in hlajen s sistemom toplotnih črpalk na geosonde, torej bo ogrevan, prezračevan in ohlajevan ter bo imel stopnjo energetske učinkovitosti A1. Gre za skoraj ničelni energijski objekt, ki bo učencem in zaposlenim nudil vso potrebno udobje. Pri sami gradnji sodelujejo predvsem lokalni izvajalci iz tega območja, specializirani za tovrstna dela.«

Cilj investicije je izvedba dozidave matičnega objekta OŠ Lenart, s čimer bo vzpostavljenih 9 učilnic I. triade, 4 specializirane učilnice, prostor za druženje, jedilnica, knjižnica s čitalnico, garderobe, prostori za učitelje in ostali servisni prostori ter komunikacije.