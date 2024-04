Luka Dončić pokazal svojo novo zverino (VIDEO)

Košarkar Dallasa in slovenski reprezentant Luka Dončić je nedavno govoril o tem, kako velik ljubitelj avtomobilov je, zdaj pa je predstavil svojo novo »zverino«. To je Chevrolet Camaro iz leta 1968, znan kot Camaro SS, ki je bil posebej prilagojen za igralca Dallasa.

Pobarvan je v zanimivi kombinaciji črne, vijolične in rožnate barve, na njem pa sta številka 77, ki jo nosi Dončić, in logotip Jordana, ki je Lukov sponzor športnih copat. Komentarji sledilcev so se usuli, Marko Jarić se je na Dončićev novi avto odzval z emotikonom, trije »ognjeni«.

Tudi nekdanja soigralca pri Real Madridu Sergio Ljulh in Felipe Reyes nista skrivala navdušenja nad štirikolesnikom.

Različni modeli krasijo garažo našega košarkarskega asa od avtomobilov, kot so Ferrari, Lamborghini, Porsche, Koenigseg do več različnih starodobnikov.

Dončić se s svojim Dallasom trenutno bori v četrtfinalu Zahoda. Trenutni rezultat med Mavericks in Clippers je 1:1. V naslednjih dveh tekmah bo gostiteljica ekipa Teksasa.

