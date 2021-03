Poslanci razpravljali pozno v noč in odločili o usodi ministra

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je uspešno prestal interpelacijo, ki so jo vložile LMŠ, SD, Levica in SAB. Za interpelacijo je glasovalo 38 poslancev, proti pa 44. Interpelacija bi uspela, če bi jo podprlo vsaj 46 poslancev.



Za interpelacijo so glasovali poslanci predlagateljic interpelacije LMŠ, SD, Levice in SAB, ministra pa je z glasom proti podprlo 44 poslancev iz koalicijskih NSi, SDS in SMC, poslanca manjšin in štirje iz Desusa. Poslanec Jurij Lep je bil vzdržan.



Takšno glasovanje je bilo pričakovano tudi glede na skoraj 17-urno razpravo. Vlagatelji interpelacije so v njej vztrajali, da je minister naredil toliko napak, da ne more več ostati na tej funkciji. Namesto da bi njegovo ministrstvo lani poleti aktivno pripravljalo domove za starejše na drugi val epidemije covida 19, je spalo, uvedba rednega testiranja na okužbo z novim koronavirusom pa je v domovih zelo zamujala, so poudarjali. Poleg tega minister ni pripravil ustreznih zakonskih predlogov za zajezitev širjenja virusa na delovnih mestih, dialog s socialnimi partnerji je bil neustrezen, kot sporno pa so izpostavljali tudi dodelitev sredstev na razpisu ministrstva Zavodu Iskreni.

Koalicija: Minister je delal po svojih močeh

V koaliciji so očitke zavračali in ocenili, da je minister naredil največ, kar je v času epidemije mogel. Pri tem so navajali, da v enem letu ni mogel nadoknaditi zamujenega pri vlaganju v domove v zadnjih desetletjih. Socialni dialog pa poteka na ustrezni ravni, so prepričani. Prav tako so ga podprli pri njegovih načrtih za deinstitucionalizacijo in razvoj institucionalnega varstva. Hkrati so bili kritični do vlaganja interpelacij v času zaostrenih zdravstvenih razmer. Namesto da bi združili moči v boju proti covidu 19, del opozicije po njihovih ugotovitvah meče polena pod noge vladi.



Tudi v zadnjem delu razprave o interpelaciji, ki se je zavlekla v zgodnje jutranje ure, so ponovili svoja stališča. Marka Bandellija iz SAB je zmotilo, kako minister govori o rešitvi doma starejših v Vrtojbi. »Enostavno ste ga prodali,« je dejal. »In zdaj se hvalite s tem,« je pristavil.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: