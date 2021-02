Han: Ne dovolite, da vam kdo v tej dvorani še naprej soli pamet (V ŽIVO)

Karl Erjavec FOTO: Jure Eržen/Delo

Zakaj nezaupnica

Pred sejo premalo glasov za uspeh?

Državni zbor na današnji seji razpravlja in odloča o konstruktivni nezaupnici zdajšnji vladi s kandidatom za predsednika nove vlade. Za uspeh nezaupnice vladi, ki so jo vložile stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus, sodeč po javnih izjavah, niso zbrali potrebnih 46 glasov. Pričakovati je ostro razpravo, glasovanje se obeta v poznih večernih urah.Izredna seja o predlogu nezaupnice Janševi vladi z začetkom ob 10. uri bo pestra in dolga. Izid bi lahko bil znan okoli 23. ali 24. ure. Dogodek spremljamo v živo ves dan., SMC: »Ta vlada se je na pandemijo odzivala na podoben način kot druge države.Če bi bila na položaju kakšna druga vlada, bi bilo poudarki mogoče drugačni, a brez omejitve socialnih stikov, nadzora nad okuženimi, strogega tolmačenja nekaterih odlokov, obvladovanja epidemije preprosto ne bi bilo.«11.55, SD: »Ne dovolite, da vam kdo v tej dvorani še naprej soli pamet, kdaj bo epidemije konec. Na to nima odgovora nihče, niti vlada,« je dejal Han. Glavni razlog za današnjo razpravo je zelo preprost. »Aktualna vlada je na nek način izgubila boj upravljanja za epidemijo. Zdi se, da jo je uporabila za orodje za svoj obstanek. Kje tiči razlog, bo verjetno sama vlada vedela najbolje.«11.35LMŠ: »Kazni, grožnje in uživajte, dokler lahko. Državljane oglobite, sami pa počenjate enako. Kazni seveda ni, ker ste pač prvorazredni. Molk bi pomenil strinjanje.«11:05 Janez Janša: Pet procentov tega, kar ste povedali, je program, ostalo pa obtoževanja. Dodal je, da so imeli priložnost voditi državo, pa je niso. »Kar sem pogrešal pri nastopu gospoda Golubovića in kandidata za mandatarja, nobene številke. Same fraze. In polno govorjenje o tem, kako ta vlada krši človekove pravice in dela druga republiko. Ne, ne delamo druge republike. Branimo prvo republiko, kar predstavimo s številkami. Z dosežki. Vedno, ko sem jaz vodil vlado, je bil indeks demokracije višji kot ko so jo vodili drugi.« Dodal je, da je Erjavec, kandidiral na zadnjih volitvah (2018) in to kot minister, pa je dobil v volilnem okraju Tržič le nekaj več kot 300 glasov, naš kolegaje kandidiral prvič in dobil petkrat več glasov. »Vprašajte se, koliko novih delovnih mest se bo odprlo z današnjo sejo? Vprašajte se, koliko ljudi več se bo zaradi današnje seje cepilo? Koliko se bodo zaradi te seje zvišale plače in pokojnine? Za nič. Dragi moji iz KUL-a zapravljate denar davkoplačevalcev in naš čas. In le za to ste edino mojstri in nič več. To se je potrdilo že večkrat.« Janša je tudi omenil, da so v zadnjih desetih letih nevladne organizacije z Metelkove ali RTV Slovenija dobili več denarja kot pa ga je šlo za gradnjo domov za ostarele, prenovo šol in fakultet ter za socialne programe, vezane na izboljšanje demografske slike.Karl Erjavec: Ne zaupamo trenutni vladi. Danes imamo 15. februarja 2021 se boste izvoljeni predstavniki ljudstva odločali med avtoritarno Slovenijo in pa normalno, demokratično Slovenijo. Vaš glas bo povedal, ali ste zagovorniki populizma ali pa se boste odločili za ustavno in demokratično Slovenijo. Danes ne odločate o KarluErjavcu, danes odločate o tem, ali boste dovolili, da bo vlada še naprej slabila to, kar smo ustvarjali v zadnjih 30 letih. »Veliko ljudi me sprašuje, zakaj sem se sploh vrnil v politiko. Verjamem, da si v delu tega parlamenta niste želeli. Vrnil sem se, da s svojimi izkušnjami in znanjem prispeval k temu, da bi stranka Desus ostala parlamentarna stranka, v letu ko praznuje 30 let.« Vse kar je bilo zgrajenega v zadnjih 30 letih, je po mnenju te vlade zanič. S to logiko želi spremeniti aktualna vlada spremeniti to državo v avtoritarno državo z absolutno strankarsko pripadnostjo.10.03 »Pred nami je resno vprašanje, pri katerem se ne moremo smejati. Poslanci in poslanke moramo paziti, da nas ne zavedejo lastni ali strankarski interesi. Moramo glasovati za ljudi, tudi za tiste, ki niso volili, ampak mi upravljamo s to državo. Kot je dejal Karl Erjavec, gre za vprašanje, v kakšni državi želimo živeti. V državi laži pod krinko epidemije,« je v uvodnem govoru dejal prvopodpisani pod vložitvijo nezaupnice(LMŠ). Dodal je, da skušajo tako ustaviti vlado Janše,ker po njihovem krši načela ustavne ureditve in ker je vlada ogrozila ugled Slovenije, ker se ni znala spopasti z epidemijo. »Zadnji čas je za novo vladno ekipo,« je še dejal. »Ekipo, ki bo resnično verjela, da so ključ za reševanje epidemije ljudje. Vladno ekipo, ki ima alternativni program.« Karl Erjavec je kandidat, ki je pokazal, da razume nevarnost stranke SDS in poudaril, da ima vse potrebne kompetence. »Bomo videli, če boste prevzeli glasovnice. Če ne boste obstruirali temelje države.«Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus so konstruktivno nezaupnico ponovno vložile v sredo . Medtem ko je bilo pod januarskim predlogom podpisanih 42 poslancev, pa so predlog tokrat vložile z 10 poslanskimi podpisi. Erjavec verjame v uspeh nezaupnice in podobno kot predsedniki drugih strank Kul poudarja, da bodo poslanci glasovali o tem, ali se strinjajo z Janševo politiko ali želijo spremembo.Za zdaj sicer kaže, da nimajo dovolj glasov za zamenjavo Janševe vlade. LMŠ, SD, Levica in SAB imajo skupaj 39 glasov, Erjavec pa računa vsaj še na tri glasove Desusa, vendar ti niso povsem gotovi. V SMC, ki so jo stranke Kul vabile v svoje vrste, so napovedali, da nezaupnice ne bodo podprli. Ker pa je glasovanje tajno, dopušča dvom ter negotovost na obeh straneh.