Panika med Slovenci, ki so za praznike nameravali v BiH

Prvomajske počitnice mnogi izkoristijo za kratek pobeg in oddih od vsakdana. Veliko je tudi takšnih, ki se odpravijo na obisk sorodnikov na Balkanu. A tokrat je drugače kot v prejšnja leta. Mnoge, ki so nameravali obiskati Bosno in Hercegovino, skrbi, da to ni varno.

V različnih skupinah na družabnih omrežjih smo namreč opazili zapise z opozorili, da so razmere tam negotove, zaskrbljeni uporabniki delijo zapise Bosanskih medijev, v katerih poudarjajo, da ZDA in Nato opozarjata, da bi se lahko na območju Bosne kmalu začela nova vojna. A na našem ministrstvu za zunanje zadeve pomirjajo. »Nimamo informacij, ki bi nakazovale na kakršno koli izredno stanje v Bosni in Hercegovini. Slovenskim državljanom svetujemo, da za potovanja v BiH upoštevajo splošna opozorila, ki jih redno posodabljamo na naši spletni strani,« so zapisali v odgovoru na naše vprašanje.

Na spletni strani so zapisali, da nimajo podatkov o varnostnih razlogih, zaradi katerih bi odsvetovali potovanje. Svetujemo običajno previdnost. O politični situaciji v državi so zapisali, da se lahko občasno pojavijo javni protesti in lahko povzročijo motnje v prometu. »Protesti običajno potekajo mirno. Bodite na tekočem z dogajanem prek medijev, bodite pozorni in se izogibajte vsem protestom. Prek Bosne in Hercegovine potekajo zelo intenzivne in zgoščene migrantske poti.«

Rusko podpihovanje

Kaj se sploh dogaja in zakaj nekateri paničarijo? O vnašanju nemira na Zahodni Balkan in dogajanje v regiji se zadnje čase veliko govori, saj se napetosti med Srbijo in Kosovom le še stopnjujejo, vre pa tudi v BIH, kjer sta prosrbska entiteta Republika Srbska in njen voditelj Milorad Dodik večkrat zagrozila, da bi se lahko odcepila od skupne države. To bi lahko znova privedlo do spopadov na tem območju.

Ivan Stradner in Mark Montgomery sta v analizi Wall Street Journala pred kratkim zapisala, da za vsem skupaj stoji Moskva, ki podpihuje ogenj iz ozadja. Njegova ideja naj bi bila oslabitev Severnoatlantskega zavezništva in vrnitev Rusije na meje iz preteklosti. Dodajata še, da bi Moskva na ta način veliko pridobila in preusmerila pozornost od dogajanja v Ukrajini.