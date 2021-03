Janja Sluga vodja nove poslanske skupine, Šarec jih pozdravlja na "pravi strani"

Zdravka Počivalška so zapustili trije poslanci. FOTO: Jure Eržen, Delo

Počivalšek zgolj pomočnik trenerja druge ekipe

Šarec jih pozdravlja na "pravi" strani slovenske zgodovine

Dan po četrtkovi seji SMC, na kateri ni bilo treh njihovih poslancev, je odjeknila vest, da ima SMC novega vodjo poslanske skupine. To je po besedahpostalPredsednik SMC je sporočil, da sozapustili poslansko skupino SMC ter da odhajajo v opozicijo.Omenjeni poslanci so s poslancem ki je izstopil iz poslanske skupine Desusa , ustanovili novo poslansko skupino, ki bo jo vodila Sluga.Zorčič je dejal, da bo o njegovi funkciji predsednika DZ odločal DZ.Omenjeni poslanci so ta teden podprli tudi interpelacijo ministra za kulturo, Počivalšek pa je že ob prihodu na četrtkovo sejo sveta dejal, da se bodo ti trije poslanci morali odločiti, saj na dveh stolih ni moč sedeti. »Ne more biti nekdo pri nas in igrati za dve ekipi,« je dodal v izjavi po seji sveta.Zorčič je izjavi medijem povedal, da je izstop iz poslanske skupine SMC nujen korak, saj s predsednikom stranke Zdravkom Počivalškom ne delijo pogleda na vlogo stranke v koaliciji. Kot je dejal, so Počivalška izbrali za trenerja ekipe, da jo javnomnenjsko dvigne, danes pa je zgolj pomočnik trenerja druge ekipe.Med drugim je opozoril, da se SMC ne vodi na sedežu stranke, ampak na ministrstvu za gospodarstvo v ozkem krogu predsednika stranke in zunanjih svetovalcev. Ostali člani pa da so odrezani od relevantnega strankarskega odločanja. Sodu je po njegovih besedah izbilo dno imenovanje predsednika Stranke zelenihza državnega sekretarja na omenjenem ministrstvu.Sluga pa je napovedala, da bodo skupaj z Lepom začeli postopek oblikovanja nove poslanske skupine. Njihov izstop iz poslanske skupine SMC je protestno sporočilo kolegom poslancem SMC ob vseh dogajanjih v stranki, ki jih ne morejo več podpirati. Kot je dejala, so Počivalškove besede o enotnosti v posmeh, glede na to, kaj se dejansko dogaja v stranki.Odločitev bivših poslancev SMC je pozdravil vodja LMŠz besedami, da so "dobrodošli na pravi strani slovenske zgodovine".Rajić je dodal, da se zvestoba koaliciji konča tam, kjer se začne poseg v lastna temeljna prepričanja. Kot je dejal, ostajajo skupaj tisti člani stranke, ki želijo ohraniti vrednote in svobodni duh. Še naprej bodo konstruktivno delovali v DZ in bodo podpirali vse pobude, ki bodo v dobro celotne družbe, medtem ko bodo nasprotovali ideološkemu razkroju države. Po njegovem mnenju je to znamenje konca prevlade negativnih politik in začetek novega obdobja, ki bo temeljilo na medsebojnem spoštovanju.