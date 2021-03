Erjavec razburkal Desus, zdaj pa ga noče več voditi

Vodnje stranke prevzema Balažek

Kar se je glasno ugibalo zadnijh nekaj dni, se je očitno uresničilo.je svetu stranke Desus, ki se sestaja danes, sporočil, da ne želi biti več predsednik stranke. Prav tako ni več član Desusa, saj to, kot je povedal, ni več stranka, ki jo je vodil približno 15 let. Poleg Erjavca je odstopila tudi podpredsednica stranke»Veste, da sem bil pozvan, naj se vrnem kot predsednik stranke DeSUS v lanskem letu po hudih pripetijah in nezadovoljstvu z nekdanjo predsednico. To nalogo sem prevzel predvsem zato, da bi stranko konsolidiral, da bi jo rešil. Vendar zadnji dogodki so pokazali, da je stranka tako razklana, da jo je nemogoče rešiti,« je dejal Erjavec. Pri tem je omenil razklanost v poslanski skupini in v občinskih organizacijah na terenu.Erjavec je sejo, skupaj še z nekaterimi člani, predčasno zapustil, ostali člani sveta pa so na tajnem glasovanju za začasnega vodjo stranke izbrali, dosedanjega podpredsednika stranke.»Kot veste, je dosedanji predsednik Karl Erjavec odstopil. Svet stranke pa se je na tajnem glasovanju odločil, da začasno vodenje prevzamem jaz, do naslednjega kongresa stranke, ki bo najverjetneje v roku enega leta, morda že prej, odvisno, kaj bo pokazala analiza, kaj je za stranko najbolj smiselno,« je v izjavi med sejo sveta, ki se sicer še ni končala povedala Balažek. Dejal je še, da ga zdaj še čakajo pogovori s poslanci in ostalimi člani sveta, skušali bodo najti skupen konsenz za dobro stranke v prihodnosti.»V vsaki stranki je dinamika, da prihahajo in odhajajo ljudje, za to bo potreben čas. Te težave niso nastale v mesecu dni, potreben bo čas, da vse to uredimo,« je še dejal, poteze Erjavca ni želel komentirati, dejal pa, da se je vse skupaj dogajalo zelo hitro in bilo tudi presenečenje za marsikoga.Erjavec si je po neuspešni kandidaturi za mandatarja, ko mu je na glasovanju o konstruktivni nezaupnici vladi, uspelo zbrati le 40 glasov na glasovanju v DZ (za uspeh bi jih potreboval 46), že našel novo službo; z 8. marcem se je, kjer je kot pomočnik direktorjazaposlen za tuje trge.Dolgoletni predsednik Desusa se tako od vodenja stranke poslavlja že drugič v dobrem letu; prvič se je od vodenja stranke kot tudi od politike poslovil januarja lani, ko ga je na kongresu stranke premagala. Erjavec se je na staro mesto vrnil že decembra lani in stranko odpeljal iz Janševe tretje vlade, a nad to odločitvijo niso bili najbolj navdušeni vsi poslanci stranke, saj se niso želeli priključiti KUL-u.so zaradi nasprotovanja iz stranke celo izključili, nezadovoljstvo nad ravnanjem predsednika pa so izražali tudi nekateri drugi poslanci stranke upokojencev, ki sedaj deluje kot zmerna opozicija.