Razkrili nove posnetke z Vizjakom, davki so bili na mizi štirikrat

Pop TV je objavila nove posnetke pogovora med aktualnim okoljskim ministrom Andrejem Vizjakom in poslovnežem Bojanom Petanom. Izseke pogovora, ki so jih objavili že 18. oktobra, je sicer Vizjak označil za lepljenko, toda današnje ozadje oz. daljše izjave, ki so jih predvajali, dokazujejo, da sta plačevanje davkov omenjala večkrat – vsaj štirikrat.

Vizjak, tedanji gospodarski minister, je Petana prepričeval, naj se izogne plačilu davkov, pogovor pa je tekel glede prevzema Term Čatež v prvi polovici leta 2006. Prejšnji teden je sicer Vizjak, po objavi daljšega dela enournega pogovora med njim in Petanom, v katerem je med drugim rekel, da bodo »že kakšnemu sodniku strli jajca«, sicer dejal, da objava celotnega posnetka dokazuje, je bil prvi posnetek pogovora (o 'glupih' davkih) zlepljenka izsekov iz celotnega pogovora.

Toda v oddaji 24ur zvečer so tokrat objavili še nekaj ozadja izjav o davkih. Pogovor so večkrat prekinili telefonski klici, vmes pa je večkrat zašel na podrobnosti umika lastnih delnic in usklajeno delovanje na skupščini.