Zakaj Slovenci množično hodijo prav k dr. Trampušu

Kaj je tako posebnega v zobni kliniki dr. Zdenka Trampuša? Najprej ambient, ki je podoben kakšnemu prefinjenemu spa centru, kot drugo pa nedvomno strokovnost – in to na najvišji ravni. Dr. Trampušu je z inovativno vizijo uspelo ustvariti prostor, v katerem prevladujejo dobro počutje in revolucionarne rešitve. Rezultat? Njegovi pacienti pri njem dobijo točno to, po kar so prišli: rešitev za vse vrste težav z zobmi.

Pri njih se boste počutili kot v kakšnem SPA centru. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Še pred leti smo ob izgubi zob imeli na voljo praktično samo dve rešitvi – zobne mostičke in proteze, ki se tako z estetskega kot funkcionalnega vidika nikakor ne morejo primerjati z učinkom, ki ga dosežemo z vrhunskimi zobnimi vsadki. In prav ta rešitev danes zagotavlja trajno brezskrbnost. Ker so podobni naravnim zobem, v celoti opravljajo svojo funkcijo. Drugače kot večina klasičnih protez, ki pogosto ne zagotavljajo zadostne stabilnosti, so zobni vsadki vgrajeni v čeljustno kost in služijo kot korenina zoba.

»Upoštevajte, da je tudi najboljši zobni mostiček le začasna rešitev, implantat pa zanesljivo in trajno reši problem manjkajočih zob,« opozarja dr. Trampuš. »Pri postavitvi mostička je treba za zamenjavo samo enega zoba obrusiti dva sosednja zoba, na katera je mostiček nameščen. Najprej je rezultat enak kot pri vgradnji implantata, le da se zobna kost, ki ni obremenjena, torej na kateri ni zob, umakne in atrofira. Skupaj z zobno kostjo se odmakne tudi pulpa, nad zobnim mostičkom ostane prazen prostor, razgalijo se zobni vratovi na sosednjih zobeh. V hujših primerih se lahko zobje zlomijo. Tako postane zobni mostiček le delna rešitev.« Prav zaradi vseh teh pomanjkljivosti zobnih mostičkov in protez je dr. Trampuš dolga leta proučeval različne metode in se osredotočil predvsem na različne vrste zobnih vsadkov. Po letih temeljitega študija in primerjanja različnih možnosti za paciente je v svoji kliniki uvedel poseben koncept oziroma protokol zdravljenja, ki se je zelo hitro izkazal za izjemnega – njegova priljubljenost, predvsem pa strokovnost sta se zelo hitro razširili tudi zunaj meja Hrvaške.

Kakšna je skrivnost uspeha dr. Trampuša, s katerimi revolucionarnimi pristopi zdravi še tako brezupne primere brezzobosti? O tem in še več smo se pogovarjali v sproščenem intervjuju, v katerem nam je med drugim razkril, da k njemu prihajajo tudi znane osebnosti, da bi si zagotovile hollywoodski nasmeh.

V dveh urah do novih zob

Ovir za to, da bi se končno znebili brezzobosti in si uredili zobe tako, da bodo lepi in predvsem tudi funkcionalni, ni več. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Ne, ne gre za znanstveno fantastiko. Dr. Trampuš z revolucionarnimi zobnimi vsadki All-on-4 zagotavlja hitro pot do strokovne rešitve: »All-on-4 je sistem hitre rešitve na štirih vsadkih, idealen za brezzobe čeljusti in pacientom omogoča, da zobni protezi rečejo 'za vedno' adijo. Celoten postopek dejansko traja dve uri. Gre za sistem, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vgradijo štirje vsadki, ki nosijo fiksno protezo.« Zaradi tega in številnih storitev, ki jih zagotavljajo v njegovi kliniki, Slovenci množično hodijo k njemu – vodi jih predvsem želja po rešitvi za brezzobost na najvišji ravni.

Zagreb je v zadnjih letih postal priljubljena destinacija zdravstvenega turizma. Tudi slovenski pacienti redno obiskujejo vašo ordinacijo ...

Nobena skrivnost ni, da obstaja močna povezava med kliniko Ortoimplant Dental Spa in pacienti, ki prihajajo k nam iz Slovenije. Več tisoč slovenskih pacientov nosi nasmeh, ki ga ustvarja Ortoimplant Dental Spa.

Kaj bi navedli kot svoj glavni »adut«? Zakaj vas imamo Slovenci tako radi?

Rekel bi, da slovenski pacienti prihajajo po zanesljive informacije o svojem ustnem zdravju in da se na podlagi teh najpogosteje odločajo za poseg v naši ambulanti. Slovenski bolnik želi imeti varnost in zaupanje v svojega zdravnika in kirurga. Kolikor sem videl in slišal od svojih dragih pacientov, je pomembno, da imajo vse informacije o svojem zobnem zdravju, da pri zdravljenju ni presenečenj in skritih stroškov. Mislim, da je za bolnike iz Slovenije najpomembnejša poštenost na vseh ravneh.

FOTO: Ortoimplant Dental Spa

Tudi sloviti Boris Kopitar spada med številne zadovoljne paciente dr. Trampuša. »Že na pregledu mi je dr. Trampuš povedal, da je stanje v ustih tako resno, da bo treba odstraniti vse zobe, kar sem jih še imel. Ker sem do njega prišel morda že kar malo pozno, me je tudi seznanil, da bo moral zaradi premalo kosti vstaviti še peti implantat v lično kost, tako imenovano Zygomo v zgornji čeljusti. Ker sem se z vsem strinjal, saj je bilo to meni neznano področje, se je operacija začela s sedacijsko anestezijo. Ta je pripomogla, da res ni nič bolelo, bil pa sem vseeno odziven in ubogal veliko doktorjevih želja, naj odprem usta. Vse je trajalo na udobnem ležalnem stolu dobrih pet ur. Najprej so odstranili zobe, zašili rane, poskrbeli, da ne bi prišlo do vnetij, vstavili implantate in pripravili teren za začasne zobe. Vse je brezhibno uspelo, in tudi ko so me zbudili iz sedacije, res ni bilo nobenih bolečin. Takoj po posegu so mi na obraz za kakšno uro namestili hladilno masko, ki je preprečevala otekline, potem pa so mi že vstavili začasne zobe, tako da nisem bil niti urico brez zob.« Ali bi tudi vi enkrat za vselej pomahali v slovo brezzobosti? Prijavite se na popolnoma brezplačen pregled v kliniki Ortoimplant Dental Spa, kjer bodo poskrbeli za vaš nasmeh.

Podatki Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo kažejo, da je 30 % Evropejcev, tudi naših Slovencev, med 65. in 74. letom brez zob. Kako to komentirate?

Najprej je najpomembnejša preventiva. Naša usta so polna bakterij, ki zaradi nerednega vzdrževanja ustne higiene ustvarjajo obloge. Dlje ko ostanejo zobne obloge na zobeh, večja je škoda, saj se poveča tveganje za nastanek različnih gingivitisov in parodontoze. Pri parodontozi, vnetju tkiva, ki obdaja zob, se dlesen umakne, nastanejo tako imenovani žepki – vrzeli, ki so plodna tla za nadaljnji razvoj bakterij in širjenje vnetja. Če se ne zdravi, pride do resne kronične okužbe, ki lahko povzroči izgubo zob.

Zobozdravstvo se je v zadnjih dvajsetih letih močno spremenilo. Kaj vse lahko ponujate svojim pacientom?

Na srečo je zobozdravstvo prehodilo dolgo pot od klasičnih, neudobnih protez do današnjega sodobnega koncepta vgradnje implantatov in All-on-4 ter metode Zygoma All-on-4. Gre za sistem hitre rešitve na štirih vsadkih, pri katerem se v zgornjo ali spodnjo brezzobo čeljust vgradijo štirje vsadki, ki nosijo fiksno protezo. Celoten postopek dejansko traja dve uri.

Kaj zagotavlja trajnost in kakovost takega dela?

Za najboljše rezultate je poleg izjemnega kirurškega znanja še en ključen moment pri metodi All-on-4 vgradnja najkakovostnejših zobnih vsadkov na trgu.

Vendar pa nekaterim bolnikom ni mogoče namestiti All-on-4 ...

Da, predvsem pri pacientih, ki imajo premalo čeljustne kosti. Ampak tudi za takšne primere imamo danes rešitev, in sicer vgradnjo z metodo Zygoma All-on-4, v spodnjo čeljust pa z vgradnjo subperiostalnih implantatov.

Zobni vsadki so trajna in fiksna rešitev, ki odpravlja težave z brezzobostjo. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Kakšni vsadki se uporabljajo pri metodi Zygoma All-on-4?

Uporabljamo resnično revolucionarne zobne vsadke, ki so dolgi do 60 mm. Tako zdaj presaditev kosti ali dvig sinusa nista več potrebna, saj se vsadki vgradijo neposredno v ličnice, kjer je dovolj podpore za vsadke. Ti vsadki so resnično najboljša alternativa dolgotrajnemu procesu nadomeščanja kosti (sinus lift), ki je bil včasih edina rešitev za ljudi s hudo resorpcijo čeljustne kosti zgornje čeljusti.

Dr. Zdenko Trampuš velja za enega pomembnejših hrvaških implantologov. Letno opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov All-on-4. In kot prvi na Hrvaškem je začel vgrajevati proteze All-on-4, zigomatične vsadke in subperiostalne vsadke – to so vsadki, ki ljudem s popolnoma brezzobo čeljustjo, manjka pa jim tudi čeljustna kost, omogočajo vgradnjo fiksnih protez.

Dr. Trampuš letno opravi 600 implantoloških in več kot 300 kirurških posegov All-on-4. FOTO: Darko Tomas/CROPIX

Kakšne so prednosti tega načina zdravljenja brezzobosti?

Pri zigomatičnih vsadkih je čakalna doba za končno protetično delo skrajšana na minimum, celjenje po operaciji je hitro, uspešnost vgradnje pa skoraj 100-%. Ti vsadki omogočajo vgradnjo štirih zigomatičnih vsadkov tudi pri popolnoma uničeni zgornji čeljusti in osebi, ki je izgubila upanje na funkcionalno zobovje, v nekaj urah po sedenju na zobozdravstvenem stolu zagotovijo fiksne zobe.

Ali dobi pacient takoj popravljene zobe?

Velika prednost pri vsadku Zygoma je v tem, da v primerjavi z vgradnjo umetne kosti, pri kateri je pacient skoraj leto dni obsojen na totalno protezo, da se implantat in umetna kost zrasteta, tukaj ni take težave. Takoj po operaciji pacient prejme brezhibno funkcionalno rešitev, po celjenju in dokončnem zraščanju implantata pa pride končna rešitev – fiksno protetično delo estetsko dovršenega videza, ki se v ničemer ne razlikuje od naravnih zob.

