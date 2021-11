Kaj bo z agencijo STA? To sta storila Kadunc in Urbanija (VIDEO)

V. d. direktorja STA Igor Kadunc in direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom) Uroš Urbanija sta podpisala pogodbo o opravljanju javne službe STA v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta. Podrobnosti sta pojasnila v izjavi za medije. »Veseli me, da smo uspeli podpisati pogodbo, ki bo omogočila normalno financiranje in dejavnost STA,« je poudaril Kadunc in dodal, da je verjetno v interesu vseh, da imamo dobro tiskovno agencijo. »Naloga ni končala, najti moramo rešitve tudi za prihodnje leto.«

Urbanija je dejal, da so s podpisom pogodbe uredili tudi finančne obveznosti za celotno letošnje leto. Poudaril je tudi, da so v njej jasno navedene obveznosti in naloge, ki jih mora agencija opravljati po zakonu o STA.

STA sicer letos javno službo opravlja brez državnega plačila, opozarjajo na agenciji. Stečaju se je doslej sicer izognila tudi s prodajo treh terjatev in s pomočjo sredstev donacijske kampanje Društva novinarjev Slovenije Za obSTAnek. Kljub temu se je znašla v hudi finančni stiski, zaradi negotovih razmer pa jo je v minulih mesecih zapustilo precej zaposlenih.