Poslanec ministra Aleša Hojsa označil za malega Janšo

Minister za notranje Aleš Hojs se danes v državnem zboru zagovarja, saj je bila zoper njega vložena interpelacija. Predstavil jo je Matej Tašner Vatovec iz Levice, ki je bil kritičen do ministra zaradi vladanja z odloki, prekomerne uporabe sile na protestih, prepovedi protestov, poskusa podreditve policije načina komunikacije in druge stvari.

Tašner Vatovec je dejal, da vlada vlada z odloki, ker bi težko dobila večino za podporo zakonom, ki bi ji bili po godu v državnem zboru. Po njegovem mnenju vladajo na silo, na nedemokratičen način.

»S svojo držo, kot nek mali Janša, je pripravljen narediti vse, da si podredi policijo,« je kritičen Tašner Vatovec. Mislim, da je to eden od ciljev vlade.

Poslanec Levice ni šel niti mimo Roka Snežiča, omenil je tudi financiranje Nove24 iz tujine, posredno pa tudi kampanje SDS.

Tašner Vatovec je dejal, da ima Hojs podcenljiv in ponižujoč odnos do splošne javnost, predvsem tiste, ki je kritična do vlade kot take: »Gotovo se lahko vsi strinjamo, da je gospod Hojs eden od članov ministrskega zbora z najbolj žveplenim jezikom na twitterju in v živo. Eden od tistih, ki ne špara slabih in grdih besed čez institucije in kritične do njih.« A Tašner Vatovec doda, da komunikacija ni glavni problem ministra Hojsa.

Na koncu je predlagal, da se ministra razreši.

Za njim je govornico zasedel minister Aleš Hojs. Po njegovem mnenju so očitki bistveno preširoki, nekateri celo presegajo njegove pristojnosti. Najprej se je dotaknil vladanja odlokov, pri tem pa izpostavil, da jih je prva uporabila vlada Marjana Šarca. Če so pod njim odloke lahko sprejemali ministri, je, tako Hojs, Janševa vlada dvignila na višji nivo, na vlado. »Za niti ene odlok, ki sem ga predlagal, mi ni žal,« je jasen Hojs. Komentiral je tudi množico odlokov, ki da so v javnost vnašali zmedo. Za to je okrivil ustavno sodišče, saj so zaradi njegove odločitve morali vsak teden prebirati odloke in jih preverjati.

V tem mandatu je bilo slišati, da je Hojs policiste označil za lenuhe in mevže. Hojs je to zanikal in pojasnil: »Da so lenuhi, sem povedal sindikalnim vodjem in da naj začnejo delat.« Da so mevže, je bilo namenjeno tudi sindikalnim vodjem, ker niso želeli pozivati policistov k cepljenju. Omenil je, da policijski sindikalisti opravljajo le sindikalno delo, pri tem pa so plačani z naše strani, pravi. Še več: »Niso več fit, da bi ustrezno opravljali policijska pooblastila.«

Glede politizacije policije je odvrnil, da počno zgolj tisto, kar je bilo začeto v preteklosti, v drugih vladah, in da nikakor ne gre za politizacijo policije. Za konec je ošvrknil še Levico in dejal: Tokrat, kot vem, ne bo težav, da bi utrujena Levica tolkla po mizah, grozila tistemu, ki vodi državni zbor, verjamem, da bomo tudi po 22. uri danes delali, po 17 urah tudi zaključili to interpelacijo.« Ob odhodu Hojsa z govornice se je oglasila podpredsednica državnega zbora Tina Heferle in pojasnila: »Za plenarne seje državni zbor nikoli ne potrebuje posebnega dovoljenja, medtem ko se za delo odborov in komisij potrebuje. Samo pojasnilo.«