Ministrica spregovorila o svoji bolezni, poslanec pa: To je podlo

Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je ob današnji interpelaciji v državnem zboru odgovarjala na očitke o neodzivnosti in neaktivnosti. Slišati je bilo celo, da bi jo lahko razglasili za pogrešano. A vse te očitke je zavračala. Povedala je, da je bila ves čas v komunikaciji z ravnatelji, če ne ona, pa njeni sodelavci. Povedala je celo, da si je v poletnem času privoščila le štiri dneve dopusta.

Spregovorila pa je tudi o času, ko je avgusta zbolela in obležala zaradi covida 19 ter se zato ni mogla udeležiti konference ravnateljev in ravnateljic pred začetkom novega šolskega leta. Na ministrstvu so takrat pojasnili, da ima zahteven potek bolezni, ministrica pa je v odgovarjanju na današnja vprašanja dejala, da je bila tako zelo bolna, da štiri dni ni mogla iz postelje.

Marko Koprivc iz SD je označil, da je podlo, da je izpostavila to, da je bila bolna, saj ji ni nihče očital tega, da je bolna, niti ji niso očitali, da je bila takrat odsotna. Koprivc je dejal, da se je odločila, da ob raje igrala vlogo žrtve. »Tudi sam sem prebolel covid, pa tega nisem izpostavil.« Koprivc je nadaljeval razpravo in udaril po mizi, ministrica pa je nato protestno zapustila dvorano.

Tina Heferle je dejala, da v tem, da je Koprivc udaril po mizi, ne vidi nič strašnega in da se ji zdi vpitje poslance pretiravanje. »Ko bo kaj letelo po zraku, bom ukrepala, v geste poslancev pa ne bom posegala.« Predsedujoča je še povedala, da je ministrica ob odhodu dejala, da takšnega vedenja ne bo prenašala in da protestno zapušča dvorano.