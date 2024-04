Presenetilo vas bo, s kom je Tito tik pred smrtjo želel govoriti v ljubljanski bolnici

Josip Broz Tito je bil ena izmed markantnejših oseb svojega časa. Še danes se ga večkrat omenja, pa čeprav je od njegove smrti 4. maja leta 1980 minilo že več desetletij. O njem je knjigo napisal tudi slovenski pisatelj Žarko Petan in v njej razkril zanimive podrobnosti o njegovem življenju. Hrvaški spletni portal vecernji.hr je pisal o zanimivi podrobnosti iz omenjene knjige, ki ima naslov Čudovito življenje Josipa Broza Tita.

Kot je v knjigi zapisal Petan, je Tito v času, ko je ležal v ljubljanskem kliničnem centru, želel govoriti z duhovnikom. Cerkev je to nalogo zaupala duhovniku Frančku Križniku. A ko se je Križnik odpravil k Titu, je naletel na težavo. Titova varnostna služba mu ni pustila, da pride k velikemu vodji. Tito je nato ponovil željo in Križnik je lahko prišel k njemu. Z njim je nato opravil daljši pogovor.

Križnik je kmalu za tem odšel v Nemčijo, kjer je v ne popolnoma razjasnjenih okoliščinah umrl. Omenja se, da je bila za njegovo smrt kriva prometna nesreča.

Kot so dejale nekatere priče, naj bi bil Tito skrivni vernik in krščanski mistik.

Titove zadnje besede

Precej let po Titovi smrti so bile javnosti razkrite tudi zadnje besede, ki jih je predsednik SFRJ in Zveze komunistov izrekel pred smrtjo. Razkril jih je zdravnik Milomir Stanković, takratni dežurni zdravnik ob njegovi postelji, ki je o dogodkih pisal v knjigi Tito med življenjem in smrtjo.

»Ko je videl, da je vse propadlo, so bile njegove zadnje besede: Kaj je smisel vsega tega,« je dejal Stanković in za RTS pojasnil še: »Ne vem, ali je bilo to povezano z njegovimi odločitvami ali z zdravniki, ki so mu obljubljali, da bo terapija delovala.«

