Protestniki blokirali Slovensko cesto, policija uporabila vodni top in solzivec (V ŽIVO)

V državnem zboru so nekaj minut po 15. uri prejeli pošiljko z belim prahom, poroča portal N1. Intervenirali so gasilci in policisti. Pismo, ki je vsebovalo beli prah, naj bi bilo naslovljeno na poslansko skupino SMC. V centru Ljubljane so se medtem zbrali tudi protestniki, ki so malo pred 17. uro blokirali Slovensko cesto. Nekateri mečejo petarde in drugo pirotehniko. Policija je uporabila vodni top in solzivec.Ljubljanska policija je okoli 17. ure sporočila, da je shod razpuščen. »Vse osebe, ki so udeležene v shodu, obveščamo, da je shod razpuščen zaradi zagotovitve varnosti vsem. Vse pozivamo naj mirno zapustijo območje centra Ljubljane in upoštevajo navodila in ukaze policistov.«Območje državnega zbora je ograjeno, zaposleni so domov odšli skozi zadnja vrata.Na Trgu republike so se okoli 15. ure zbrali protestniki, ki nasprotujejo cepljenju in epideološkim ukrepom. Nekoliko kasneje se jim je pridružil tudi raper, ki je povedal, da so ga na poti policisti hoteli strpati v marico.Po centru mesta so se pojavile nalepke z napisom: »Janšo na Tarčo!«