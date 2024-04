Vremenoslovec Gregorčič razkriva, kakšen bo prvomajski teden

Pred nami je praznični teden, teden, ki so se ga mnogi veselili in zanj načrtovali kakšen pobeg v naravo ali na lepše. Po hladnih dnevih, ki so v minulih dneh zajeli naše kraje pa seveda mnoge zanima, kaj nas čaka.

»V ponedeljek in v torek bodo naši kraji še pod vplivom območja visokega zračnega tlaka s središčem nad vzhodno Evropo. V sredo se bo vpliv ciklonskega območja od zahoda približal tudi Alpam, severnemu Sredozemlju in srednji Evropi. K nam bo z južnimi do jugozahodnimi vetrovi dotekal razmeroma topel in občasno bolj vlažen zrak,« je za našo spletno stran pojasnil vremenoslovec Branko Gregorčič.

Gregorčič pravi, da bo v ponedeljek in v torek sončno in toplo. Od srede naprej bo vreme bolj spremenljivo, pojavljale se bodo krajevne plohe.» Jutranje temperature bodo večinoma med 5 in 10, popoldanske pa v ponedeljek in torek okoli 25, od srede naprej pa okoli 20 °C.«

Doda še, da bo kresovanje v torek zvečer minilo v suhem in toplem vremenu.