Zaposlitev za nedoločen čas: delo skladiščnika

Če iščete nove izzive in zaposlitev, ki vam bo zagotovila delo v super ekipi, v stabilnem in uspešnem podjetju, potem je morda to priložnost, ki ste jo čakali.

Ugledno logistično podjetje Kuehne+Nagel zaradi širitve skladiščnega poslovanja, v svojo ekipo vabi skladiščnike, ki jih veseli dinamično in raznoliko delo.

Zagrabite priložnost in oddajte prošnjo za zaposlitev še danes. Pokličite jih na +386-40-456-592 ali jim pošljite elektronsko sporočilo na knadriatic.hr@kuehne-nagel.com

Vaši izzivi bodo vožnja viličarja, prevzem, razvrščanje in odprema blaga ter izpolnjevanje skladiščne dokumentacije. Delo poteka v dveh izmenah z vnaprej znanim urnikom.

zaposlitev za nedoločen čas,

osnovna bruto plača za začetni nivo skladiščnika znaša 1320 EUR bruto brez dodatkov,

delo v dveh izmenah dopoldne in popoldne od ponedelja do petka,

10% dodatka k osnovni bruto plači na delovne pogoje,

možnost pridobitve mesečne stimulacije,

, TOP ekipo,

aktivno uvajaje in podpora sodelavcev in vodje,

kavo, brezplačno sadje in prigrizke (mesečno nakazilo na ključek),

delo s priznanimi blagovnimi znamkami,

športne aktivnosti, timbildinge,

dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje ,

brezplačno parkirišče pred podjetjem,

pred podjetjem, možnost napredovanja

… in še več!

Smo pritegnili vašo pozornost? Pokličite jih na +386-40-456-592 ali jim pošljite elektronsko sporočilo na knadriatic.hr@kuehne-nagel.com

O podjetju Kuehne+Nagel

Kuehne+Nagel je 125 let staro mednarodno logistično podjetje, ki usklajuje pot pošiljk po vsem svetu. Pohvalijo se lahko s 1400 podružnicami v več kot 100 državah in z okoli 80.000 zaposlenimi. Veljajo za vodilno logistično podjetje na svetu, ki s predanostjo in znanjem svojim strankam ponuja vrhunske in po meri narejene logistične rešitve.

Podjetje Kuehne+Nagel d.o.o. kupcem v regiji Adriatic zagotavlja integrirane logistične rešitve na področju pomorskega, zračnega in cestnega prometa skupaj s skladiščenjem in distribucijo.

Pridružite se njihovi ekipi. Oddajte prošnjo za zaposlitev že danes ali preverite še druge priložnosti za zaposlitev v njihovem podjetju.

Naročnik oglasne vsebine je Kuehne+Nagel d.o.o.