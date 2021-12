Opoziciji ni uspelo zrušiti Vizjaka: zmanjkali trije glasovi

Za odhod ministra Vizjaka je glasovalo 43 poslancev, proti jih je bilo 29. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti 46 poslancev, tako pa Vizjak ostaja na ministrski funkciji.

Poslanci NSi in DeSUS-a so se vzdržali, 29 poslancev SDS in SMC pa je Vizjaka podprlo. Poslancev SNS-a in narodnosti ob glasovanju ni bilo v dvorani.

Kot smo poročali v petek, je premier Janez Janša koalicijske partnerje, še posebej svojeglavo NSi, opozoril, da bi glas proti Vizjaku pomenil avtomatičen konec vladne koalicije zaradi kršitve pogodbe. Se vam bere? Tukaj je več, že novembra pa je Janša brez dlake na jeziku okrcal NSi zaradi nepodpore Vizjaku, češ, da v resnih državah v času krize česa takega ne počnejo.

Razprava o interpelaciji okoljskega ministra je v DZ potekala cel petek in še del sobotne noči. Predlagatelji so ponavljali očitke o Vizjakovi neprimernosti za opravljanje ministrske funkcije, poslanci njegove stranke SDS in koalicijske SMC pa trdijo, da dela dobro. Tudi Vizjak sam se je po poročanju STA-ja pogosto oglasil in očitke vedno znova zavračal kot neutemeljene.

Ogromno besed o glupih davkih

O aferi Glupi davki, enemu od glavnih očitkov iz interpelacije, je Marijan Pojbič (SDS) povedal, da je Vizjak poskusil zaščititi državno premoženje, kar mu žal mi uspelo. Vizjak na posnetku pogovora, ki je pred nekaj meseci prišel v javnost, podjetnika Bojana Petana nagovarja k izogibanju plačila davka. Pojbič je danes spomnil, da afera sega 14 let v preteklost, sprašuje pa se, zakaj je prišla v medije šele zdaj, štiri mesece pred volitvami.

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak. FOTO: Daniel Novakovič / STA. Vir fotografije: https://servis.sta.si/fotoservis/1100506

Vizjak je ponovil, da afera Glupi davki izhaja iz lepljenke posnetkov. »S Petanom se nisva nič dogovarjala, želel sem ga prepričati, naj ne naredi škodljivega prevzema Term Čatež,« je dejal in dodal: »Nisem ga uspel prepričati, ker so mu asistirali pajdaši iz tedaj državne NLB, ki so mu prodali deleže pod mizo.«

Opozicija: minister bi moral oditi sam

Tina Heferle (LMŠ) pa je opozorila, da je nagovarjanje k izogibanju plačilu davka, tudi če je le posredno, nedopustno. »Kako lahko kot minister zagovarjate interese države, če se na drugi strani strinjate, da se to isto državo finančno oškoduje,« je vprašala. Vizjakova dejanja se ji zdijo vsaj moralno sporna in v nekih zrelih demokracijah bi se ji zdel to zadosten razlog za odstop.

»Res gre za posnetek pogovora izpred 14 let, vendar je za funkcionarja, od katerega se pričakuje zakonito in odgovorno ravnanje, takšno ravnanje sporno tudi danes, včeraj, pred več leti in zmeraj. Je skrajno nedopustno,« pa je dejala Maša Kociper (SAB).