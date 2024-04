Slovenske zdravilne glive proti modernim boleznim

Človeštvo uporablja glive in gobe za zdravljenje že tisočletja. Predvsem so bile pogosto uporabljane proti rakavim obolenjem, za aktivacijo odpornosti, proti bakterijskim in virusnim okužbam, obolenjem dihal in različnim parazitom. Večina znanja o njihovi tradicionalni uporabi prihaja z vzhoda, kjer jih tudi najbolj aktivno gojijo, predvsem zaradi poceni delovne sile, surovin in energije ter večjega povpraševanja končnih uporabnikov. V EU je zelo malo podjetij, ki proizvajajo lastna prehranska dopolnila. Večina uvaža surovine za lastne blagovne znamke iz Kitajske.

Slovensko podjetje MycoMedica d. o. o. je v EU vodilno na področju proizvodnje, razvoja in raziskav zdravilnih učinkov gliv in gob. Svoje proizvode že dvajset let proizvajamo iz lastnih surovin, pridelanih v Sloveniji, jih tržimo pod blagovno znamko GOBA®​ in sodelujemo z raziskovalnimi institucijami in podjetji doma in v tujini. V poplavi prehranskih dopolnil in podobnih izdelkov je zelo pomembno, da imajo proizvodi znanstveno dokazan učinek in izvirajo iz zaupanja vrednega vira.

Splošno o zdravilnih glivah

Vse glive vsebujejo nekatere enake skupine zdravilnih učinkovin, zaradi česar imajo nekatere zdravilne lastnosti enake ali podobne. Skupna jim je aktivacija (nekateri jo napačno imenujejo krepitev) imunskega sistema, pri kateri se razlikujejo samo glede na del imunskega sistema, ki ga aktivirajo. Pri aktivaciji moramo biti previdni, ker lahko vodi v vnetja in alergije. Zato smo na MycoMedica edini, ki priporočamo, da se gliva ne uživa dalj kot 60 dni, če to ni nujno potrebno. Vse vrste zdravilnih gliv zmanjšujejo inzulinsko rezistenco, kar pomeni, da začne organizem ob njihovem rednem uživanju proizvajati lastni inzulin. Prav tako vse vrste premorejo protibakterijske in protivirusne učinkovine, a se razlikujejo v vrsti bakterije oziroma virusa, proti kateremu delujejo.

Poleg opisanih skupnih lastnosti zdravilnih gliv pa vsaka vrsta premore svoje specifične zdravilne snovi/lastnosti, po katerijh je znana in zaradi katerih jo najpogosteje uporabljajmo.

GOBA Hericium erinaceus je prehransko dopolnilo v prahu in kapljicah, za katero so v klinični študiji na Fakulteti za vede o zdravju Univerze na Primorskem dokazali, da izboljšuje kognitivne sposobnosti, kar pomeni, da izboljšuje delovanje in regeneracijo živčevja. V študiji, izvedeni na 55 pacientih z avtoimunskimi boleznimi prebavnega trakta, se je ta gliva izkazala za izredno učinkovito proti Crohnovi bolezni, ulcerativnemu kolitisu, bolezni razdraženega črevesja in raku črevesja. Priporočamo jo predvsem osebam z nevrodegenerativnimi obolenji, kot so demenca, Alzheimerjeva bolezen, multipla skleroza in tistim, ki imajo težave z obolenji prebavnega trakta, vključno z okužbami z bakterijo Helicobacter pylori. GOBA Hericium erinaceus, kapljice, pa priporočamo pri uporabi, daljši od 60 dni, da se zmanjša nezaželen učinek prestimuliranja imunskega sistema.

Dr. Marija Gregori iz podjetja MycoMedica med pregledovanjem glivne kulture. FOTO: MycoMedica

Skupina izdelkov GOBA CordyVit®​ zelo uspešno deluje proti protinu, artritisu in podobnim bolečim otečenim sklepom. Raziskave kažejo, da delujejo protivnetno, obenem pa učinkovito izboljšujejo privzem kisika v kri, zaradi česar jih uporabljajo osebe, ki imajo težave z dihanjem, utrujenostjo, zadihanostjo, ter športniki za izboljševanje performance. GOBA CordyVit®​ v prahu in kapsulah se izredno učinkovito obnese proti KOPB. Kapljice GOBA CordyVit®​ pa učinkovito aktivirajo imunski sistem, obenem pa preprečujejo razmnoževanje virusov.

MycoMedica ima največjo zbirko zdravilnih in gojenih gliv v Sloveniji. FOTO: MycoMedica

GOBA A-Vir®​ je izdelek, ki smo ga v podjetju MycoMedica d. o. o. razvili z željo ljudem pomagati med pandemijo. Pozneje smo ga nadgradili v izdelek GOBA A-Vir®​ Plus, ki je trikrat močnejši, obenem pa primeren za otroke in domače ljubljenčke. Izdelek je namenjen aktivaciji imunskega sistema in preprečevanju virusnih okužb ter lažjemu prebolevanju. Naše stranke poročajo, da je zelo učinkovit proti virusu Herpes zoster oziroma pasavcu.

Raziskave in razvoj so jedro kvalitete GOBA proizvodov. FOTO: MycoMedica

GOBA Galimmun®​ so izdelki iz glive svetlikava pološčenka, ki pomirjajo ter zelo učinkovito razstrupljajo in obnavljajo jetra. Za razbremenitev in obnovo jeter jih uporabljajo predvsem osebe s cirozo jeter, osebe, ki se nezdravo prehranjujejo ali so okužene s hepatitisom C.

Tinkturo GOBA Ganoderma lucidum priporočamo predvsem proti alergijam na sončno svetlobo in cvetni prah, zaradi grenčin, ki jih vsebuje, pa pogosto pomaga osebam, ki imajo težave z želodcem, tj. refluksom in zgago. Iz čaja GOBA Ganoderma lucidum pa si lahko pripravimo čaj za osvežitev in aktivacijo odpornosti.

V glivnih mešanicah GOBA®​ smo skombinirali učinke različnih gliv in tako dosegli vzajemno delovanje, ki ga potrebujejo osebe s posebnimi zahtevami oziroma potrebami po širšem spektru delovanja. To skupino glivnih mešanic smo poimenovali MycoMix®​.

MycoMix®​ IMMUN v prahu ali kapsulah je namenjen predvsem aktivaciji imunskega sistema tako preventivno kot ob obolenjih. Izmed vseh izdelkov GOBA®​ vsebuje največ zdravilnih vrst gliv in ima posledično najširši spekter delovanja.

Vsak lonček GOBA proizvodov je ročno napolnjen. FOTO: Mycomedica

MycoMix®​ 50+ vsebuje glive, ki imajo najboljši učinek pri ljudeh v višji starosti. Aktivira imunski sistem, preprečuje bolečine v sklepih in pospešuje obnavljanje sklepov, zmanjšuje utrujenost in zadihanost, pomaga pri regeneraciji živčevja, izboljšuje kognitivne sposobnosti in mikrobno sestavo v črevesju ter deluje proti okužbam, tako bakterijskim kot virusnim.

MycoMix®​ ONCA je mešanica iz gliv, iz katerih so na vzhodu razvita zdravila, ki se uporabljajo kot spremljajoča terapija kemoterapiji in jih konvencionalna medicina redno priporoča in celo predpisuje. Zmanjšujejo nezaželene učinke kemoterapevtikov, izboljšujejo njihovo učinkovitost, izboljšujejo kakovost življenja ter znanstveno dokazano podaljšujejo preživetvenost po končani terapiji.

MycoMix®​ ACTIV je mešanica gliv, razvita za športnike in aktivne osebe. Pospešuje privzem kisika v kri in zmanšuje utrujenost. Po večjih fizičnih naporih se ob uporabi te mešanice pojavi manj bolečin v mišicah. Seveda tudi aktivira imunski sistem kot vsi drugi izdelki GOBA®​.

Kako uporabljati izdelke iz zdravilnih gliv

Uporabljamo jih le takrat, ko smo prepričani, da jih naš organizem resnično potrebuje. Za aktivacijo imunskega sistema in preprečevanje alergij jih lahko uporabljamo preventivno.

Kako dolgo uporabljati izdelke iz zdravilnih gliv in gob

Najdlje 60 dni, razen kadar je daljše uživanje nujno potrebno (regeneracija živcev, močno napredovane neozdravljive oblike rakavih obolenj ...).

Kako prepoznati kakovosten izdelek

Najbolje je preveriti vir surovine, ki je v izdelku, kdo je njegov proizvajalec in koliko zaupanja je vreden. Certifikati kakovosti najpogosteje le povišujejo ceno proizvoda, ne zagotavljajo pa višje kvalitete ali celo obratno. Zaupajte le najboljšim, predvsem pa znanim in izobraženim proizvajalcem, ki jim lahko izdelek vrnete, če ne izpolni vaših pričakovanj.

Naročnik oglasne vsebine je MycoMedica