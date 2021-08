Protestniki žalili in skakali po mizah: to nam je povedal oskrbnik koče

Prvi mož policije zanika, da so ju odpeljali s helikopterjem

Petkovi protestniki so se tokrat odpravili na Triglav, pred planinsko kočo na Kredarici pa so poskrbeli za incident . Tam sta sedela notranji ministerin premier. Aktivistkaje kriče od njiju zahtevala številne odgovore, onadva pa sta prizorišče kmalu zapustila.Za komentar smo prosili tudi oskrbnika koče na Kredarici, ki je bil priča incidentu. Kot pravi, o dogajanju ne želi na široko razpravljati, saj se ne želi postavljati na nobeno stran. A hkrati poudarja, da takšen pristop ni primeren ne glede na pripadnost levi ali desni politični opciji. »Ni mi bilo všeč, da protestniki skačejo po mizah, tudi doma tega ne počnemo,« pravi Uranič, ki sicer podpira izražanje svojega mnenja in svobodo govora, a ne tako.V nekaterih medijih so se pojavile navedbe, da so Janšo in Hojsa s Kredarice evakuirali s helikopterjem, a je generalni direktor policijeto zanikal. »Zopet zavajujoče. Nikakršne evakuacije ni bilo, niti helikopterja. Za varnost je poskrbljeno,« je zapisal (nelektorirano) na twitterju.Odgovore na to, kaj o dogajanju meni Janša, še čakamo. Poslanka SDSje prepričana, da je bil incident načrtovan.