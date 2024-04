Tim Marovt v družbi najboljših prejel posebno priznanje

Tim Marovt se pripravlja na nedeljski maraton, saj bo 28. aprila sodeloval na Maratonu Madrid 2024. Včeraj pa je v družbi najboljših španskih atletov prejel posebno priznanje Corredor za inspirativno zgodbo.

V preteklem letu je Tim Marovt iz Slovenskih Konjic sodeloval na maratonih v Dallasu, Manchestru, Parizu, Londonu, Ljubljani in na Dunaju. Poseben je bil njegov vzpon na najvišjo slovensko goro, Triglav, ki visoko sega 2.864 metrov. Letos pa je že sodeloval na maratonu v Londonu.

FOTO: Team Tiimson

Ti dosežki so posebni, ker je pred leti pri deskanju na Havajih doživel hudo poškodbo. Julija 2014 je en sam trenutek spremenil tok njegovega življenja. Zdravniki so ugotovili hudo poškodbo hrbtenjače. Prognoza je bila zastrašujoča: »Nikoli več ne boste hodili. Sprejeti boste morali življenje v invalidskem vozičku.«

Huda poškodba ga ni ustavila

Nekateri že poznajo Timovo neverjetno zgodbo o tem, kako je dosegel nemogoče. Namesto, da bi se vdal porazu, se je Tim podal na izjemno potovanje. Danes teče maratone po vsem svetu. Tokrat se bo prvič udeležil maratona v španski prestolnici.

FOTO: Team Tiimson

»Na maratonih tečem, ne le zaradi fizičnega izziva ali navdušenja zaradi tekmovanja, vendar zaradi samega sebe, saj je to način, s katerim se moja hoja iz dneva v dan izboljšuje. Tek je postal način, kako ponovno se vrniti v »tekmovalni svet«, kot sem v njem užival pred poškodbo. Po drugi strani tečem pa tudi zato, da navdihnem druge, ki se morda soočajo s svojimi izzivi in ovirami. Želim jim pokazati in dokazati, da ne glede na to, kako težko je včasih življenje, vedno obstaja pot naprej, če ste se pripravljeni boriti,« je povedal.

Priznanje Corridor

Moč uma je odigrala ključno vlogo pri njegovem izjemnem okrevanju. Danes Tim s sodelovanjem na maratonih po vsem svetu navdihuje milijone ljudi po vsem svetu, da dosežejo svoje cilje in premagajo ovire.

FOTO: Team Tiimson

S tem dokazuje, da je z močjo uma vse mogoče. Zato mu je španska atletska zveza pred nedeljskim Maratonom Madrid 2024 včeraj podelila posebno priznanje Corredor za inspirativno zgodbo v družbi najboljših španskih atletov. V nedeljo pa se bo tudi sam podal na maratonsko pot v Madridu.