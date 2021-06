Horoskop, Oven 21.3. - 20.4.

Ovni so naravni vodje. Ker so prvo znamenje zodiaka, so vajeni biti v vsem prvi ter so pionirskega, odločnega duha. Ker imajo dovolj energije, zlahka uresničujejo svoje projekte, čeprav so pri tem pogosto tekmovalni ali rinejo z glavo skozi zid. Ker se morajo dokazovati, so lahko športniki ali se ukvarjajo s čim drugim, kar jih motivira in vznemirja. Čeprav so pogumni in se vsega lotijo z vnemo, so lahko včasih tudi sebični in se ne zmenijo za čustva drugih. Ker jih žene potreba po zmagi in morajo biti glavni, težko sodelujejo z drugimi. Hitro se začnejo dolgočasiti in postanejo nemirni, tudi v odnosih, zato se morajo naučiti vztrajnosti in discipline. Čeprav so moški ovni zelo samostojni, lahko ljubeča ženska ublaži njihovo brezobzirno naravo. Ženske pa so pogosto neodvisne, čeprav si skrivaj želijo moškega, ki bi bil dovolj močan, da bi se kosal z njimi.

Oddahnili si boste, saj so službene spremembe in občutek oviranosti, ki ste ga čutili v drugi polovici 2020., za vami. Čeprav se vam bo zdelo, da še vedno niste tam, kjer si želite, se boste novih izzivov lotevali manj zaletavo in nepremišljeno. Finančno področje bo najbolj turbulentno. Lahko se vam skrči prijateljski krog, se s kom oddaljite, sprete, prekinete stike, a bodo hkrati v vaše življenje prihajali novi zanimivi ljudje. Mrki kažejo, da se boste lahko s kom pomerili na sodišču, hkrati pa je lahko to leto, ko se odločite za dodatno izobraževanje ali dokončajte odprte študijske obveznosti.



LJUBEZEN



Večjih ljubezenskih pretresov ne bo. Samski boste najbolj samozavestni konec marca, ko bo Sonce v vašem znamenju, in boste zlahka pritegnili poglede nasprotnega spola. Največ možnosti za novo romanco bo poleti, od konca junija do sredine avgusta. Vezani se bodo dobro razumeli s partnerjem, avgusta se lahko odnos poglobi z novimi strastmi. Le septembra naj se pripravijo, da jim jo bo retrogradni Merkur zagodel pri komunikaciji z zakoncem, kar bo prineslo več živčnosti, napetosti in nesporazumov, zato naj se oborožijo s potrpežljivostjo in ne vztrajajo trmasto pri svojem.



KARIERA



Lažje boste zadihali in ne boste več pretirano obremenjeni, vseeno pa bo Pluton še nekaj časa skrbel za to, da ne boste prav dolgo vztrajali na karierni poti, ki ni dobra za vas. Ne bojte se, če se kakšen projekt zaključi, saj se boste že kmalu po tem z novo samozavestjo in odločnostjo obrnili v pravo smer. Pomoč znancev in prijateljev pri poslovnih projektih bo letos šibkejša, zanesti se boste morali predvsem nase. Dobro bi bilo, da leto izkoristite za dodatno izobraževanje, pridobivanje certifikatov in dokončanje študija, saj vam bo to odprlo marsikatera nova vrata. ZDRAVJE Večjih težav z zdravjem ne boste imeli, pazite le, da si ne nakopljete kakšne športne poškodbe zaradi naglice in nepazljivosti. Pri manjših nevšečnostih si pomagajte tudi z alternativnimi metodami in duhovnostjo. Zapisujte si sanje in s pomočjo strokovnjaka raziskujte svoje podzavestne vzorce. Sprostitvene tehnike se vam bodo pomagale razbremeniti in premagati težave z nespečnostjo, saj se boste precej živcirali zaradi financ.



FINANCE



Finančno področje bo najbolj na udaru. Nemirni Uran še vedno trese vaše denarne tokove, zato boste ves čas na preži in se prisiljeni prilagajati spremembam. Februarja, junija in decembra boste morali precej zatisniti pas, saj bo Saturnov kvadrat z Uranom dodatno obremenil vašo denarnico. Novembra pa v denarno hišo pade še lunin mrk in prinaša dobre ali slabe posledice dosedanjih finančnih odločitev. Vsekakor bodite previdni, mirni, preudarni in ne zapravljajte, ampak varčujte.