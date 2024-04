Objavili prvo dolgoročno vremensko napoved za poletje: kaj nas čaka?

Pomlad je v polnem razmahu, kar pomeni, da se neizbežno bliža poletje. Meteorološka služba Severe Weather Europe je že objavila prvo dolgoročno napoved za letos. Ta storitev se v poletni napovedi za Evropo osredotoča na dva glavna, najuporabnejša modela, ki ju uporabljajo vremenarji - ECMWF in UKMO.

Model ECMWF

Ta velja za najbolj zanesljivega, a vseeno je dobro vedeti, da noben sistem dolgoročnih oziroma sezonskih napovedi ne more biti popolnoma točen. Meteorologi namreč opazujejo vremenske vzorce in njihov razvoj v daljših obdobjih ter na podlagi tega predvidevajo, kaj sledi.

Po tej napovedi lahko pričakujemo nadpovprečne temperature v skoraj vsej Evropi, in sicer za 0,5 do 2 stopinji Celzija višje, kot smo vajeni. Največje temperaturne anomalije in najvišje možnosti za dolgotrajne vročinske valove napovedujejo za srednjo in južno Evropo.

FOTO: Staš Ivanc

Hrvaška je po modelu ECMWF ena od držav, ki bo to poletje deležna visokih temperatur. Predvidevajo, da bo povprečna temperatura poleti med eno in dvema stopinjama Celzija višja od običajne za ta letni čas, kar je dobro vedeti, če se tja odpravljate na dopust.

Tudi količine padavin naj bi bile po vsej Evropi obsežnejše. Največ jih pričakujejo nad severnimi deli celine, najmanj pa na jugu. Opozarjajo, da na območju Balkana lahko pride do sušnega obdobja.

Model UKMO

Drugi model, ki ga uporablja Severe Weather Europe, je model Meteorološkega urada Združenega kraljestva UKMO.

Ta se v svojih napovedih precej razlikuje od ECMWF. Po UKMO naj bi bilo največ vročinskih valov na vzhodu in severu Evrope. Anomalije se vidijo na zahodu, vendar so najbolj izrazite na vzhodu.

Ta model napoveduje, da bo temperatura na področju Slovenije za 0,5 do 1 stopinjo Celzija višja od povprečne temperature za ta letni čas, tisti, ki se na morje odpravljate v Dalmacijo, pa lahko pričakujete do 2 stopinji Celzija višje temperature.

Kar zadeva padavine naj bi bila količina na zahodu in jugu Evrope v skladu z običajnim poletnim povprečjem, morda malenkost nižja. Največ padavin pričakujejo v Skandinaviji.

Sloveniji ta model napoveduje večje pošiljke padavin.

Hrvaški vremenoslovci predvidevajo, da bo avgust zanje sušen. Če bo res tako, lahko v miru načrtujete svoj dopust brez bojazni, da bi ga pokvarilo deževje.