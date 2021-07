Janša »šprical« debato o vladavini prava? Zeleni poslanec objavil dokaz (FOTO)

Premierje danes v razpravi o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta v Strasbourgu slišal ostra sporočila glede vladavine prava iz večine političnih skupin.Slovenski premier Janez Janša je danes v Strasbourgu evropskim poslancem predstavil prednostne naloge. Medtem ko je Janšo evropska desnica hvalila, je bil z leve deležen ostrih kritik in dvomov, da bo slovenski predsednik vlade kos izzivom, ki jih prinaša slovensko predsedovanje v Svetu EU.Poslanca zelenih v Evropskem parlamentupa je zelo zmotilo, da so Janševi ‘šprical’ del debate o vladavini prava. Ogorčen je na družabnem omrežju objavil fotografijo praznih sedežev in zapisal, da se slovenskim predstavnikom ni zdelo vredno priti.Poslanec SD in predsednik Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih službpa je v tem videl kronski dokaz, da sta Janševa vlada in SDS uperjeni proti Evropski uniji, njenim institucijam in vrednotam.