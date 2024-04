Slovenskega euroligaškega sodnika ujeli pri kraji

Po družbenih omrežjih je zaokrožil posnetek nečednega dejanja znanega slovenskega Euroligaškega sodnika Mateja Boltauzerja na beograjskem letališču Nikola Tesla decembra lani. Na posnetku se vidi, kako Boltauzer izmakne parfum. Kraja naj bi se zgodila po sojenju tekme Partizan in Monaco v 12. krogu Evrolige.

Kot poroča portal srbskega časopisa Republika.rs, naj bi lani decembra, po tekmi Evrolige med Partizanom in Monacom na letališču v Srbiji v Duty-Free trgovini ukradel stekleničko parfuma. Menda naj bi šlo za parfum Tom Ford, ki stane okoli 220 evrov. Kot poročajo srbski mediji, naj bi Slovenca pridržali, še preden je lahko zapustil letališče. Po pisanju omenjenega medija, naj bi Slovenec dejanje priznal in si s tem zmanjšal kazen. Ko so ga novinarji srbskega časopisa kontaktirali, pa dogodka ni želel komentirati.

Mi smo se po odgovore obrnili na Košarkaško zvezo Slovenije. Ali so z zadevo seznanjeni in kako komentirajo početje svojega sodnika, nam še niso sporočili. Takoj, ko bomo dobili odgovor, vam ga posredujemo.