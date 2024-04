Palača se pripravlja na kraljev pogreb, operacijo so poimenovali Menai Bridge

Stanje kralja Karla II. se bliskovito slabša, Buckinghamska palača pa naj bi zato posodobila načrte za njegov pogreb, poroča New York Post. Načrtovanje njegovega pogreba se je sicer začelo že dan po pogrebu kraljice Elizabete, jim je razkril vir, ki je blizu palači.

Dokument, v katerem so vse podrobnosti o pogrebu, naj bi bil zapisan na več sto straneh, operacijo pa so poimenovali Operacija Menai Bridge.

»Na načrtih se je nekaj časa nabiral prah, a v zadnjem času so jih posodobili. Kaj drugega, glede na diagnozo, ni bilo niti za pričakovati,« poroča Daily Beast. Sicer pa samo načrtovanje pogreba kar nekaj let vnaprej ni za člane kraljeve družine nič nenavadnega in neobičajnega, gre za popolnoma običajen postopek, pojasnjujejo poznavalci. Pogreb kraljice Elizabete je nosil ime Operacija London Bridge.

»Pogreb kraljice Elizabete je tekel kot po maslu in je postavil letvico zelo visoko. Pri pogrebu ne gre za emocionalno slovo, to je služba, ki jo je treba jemati zelo resno in razumsko, da vse poteka kot po planu,« je dejal eden izmed svetovalcev, ki načrtuje kraljeve pogrebe.

Sicer pa se angleška javnost veliko sprašuje o zdravstvenem stanju kraljeve družine. Vse odkar je palača potrdila, da kralj preboleva raka, se namreč le redko pokaže v javnosti. Izpostavljal se naj ne bi zato, da ne bi bila javnost priča njegovemu pešanju, več virov pa naj bi za Daily Beast dejalo, da njegovo stanje »res ni dobro«. A viri znotraj kraljeve družine pravijo, da se na zdravljenje odziva dobro. »Odločen je, da ga bo premagal in trudijo se z vsemi močmi. Vsi so optimistični, a resnično ni dobro,« naj bi medijem razkril stari prijatelj kraljeve družine.

Kralj in palača sicer nista razkrila, s katero obliko raka se bori, so pa potrdili, da ne gre za raka prostate, ki je med najbolj pogostimi pri moških.