Dogodki, ki so pretresli tujo družabno sceno

Leto, ki se poslavlja, je bilo pestro tudi na družabni sceni. Zbrali smo nekaj dogodkov, ki so pritegnili največ pozornosti.

Najodmevnejši škandali

Mnogi svetovni zvezdniki so se znašli v središču takšnih in drugačnih škandalov. Nekateri so sprožili debate na družabnih omrežjih, drugi so pripeljali do sodnih postopkov.

Začnimo z Blake Lively. Ta je med promocijo filma Konča se z nama pozornost nase pritegnila iz napačnih razlogov: z oglaševanjem svoje linije za nego las in s konflikti znotraj igralske zasedbe. Kritiki so ji očitali trivializacijo resne teme filma, ki obravnava domače nasilje in generacijski travme, s čimer je bilo spregledano pravo sporočilo.

Ellen DeGeneres je bila vedno kontroverzna osebnost, letos je ponovno pritegnila pozornost, ko se je po zmagi Donalda Trumpa na ameriških predsedniških volitvah s svojo ženo Portio de Rossi preselila v Združeno kraljestvo.

Za Jennifer Lopez je pestro leto, vendar ne v pozitivnem smislu.

Najprej se je v težavah znašla februarja po izdaji svojega dokumentarca The Greatest Love Story Never Told. Film med občinstvom ni bil najbolje sprejet, prav tako tudi ne njena turneja, ki jo je na koncu odpovedala z utemeljitvijo, da se želi posvetiti družini. Kaj je imela v mislih, je postalo jasno poleti, ko je vložila vlogo za ločitev od Bena Afflecka.

Kanye "Ye" West je bil v letu, ki se izteka, obtožen spolnega nadlegovanja in zlorabe drog. Oglasila se je njegova nekdanja osebna asistentka Lauren Pisciotta, ki je oktobra vložila 88-stransko tožbo proti njemu.

Sean "Diddy" Combs je postal sinonim za letošnje škandale.

Vse se je začelo, ko je v javnost prišel video, na katerem se fizično izživlja nad tedanjim dekletom Cassie Venturo.

Čeprav je takrat izdal javno opravičilo, je šlo od tedaj samo navzdol, saj so ga septembra v New Yorku aretirali zaradi izsiljevanja, trgovanja z ljudmi, spolnih zlorab in siljenja v prostitucijo.

Poleg teh zveznih obtožb so številni posamezniki proti njemu sprožili civilne tožbe. Odvetnik Tony Buzbee je napovedal, da bo pod okrilje vzel 120 domnevnih žrtev, moških in žensk, in jih zastopal v njihovih tožbah proti Diddyju.

Propadlo je kar nekaj zvez med slavnimi

Igralec iz filma Magic Mike Channing Tatum in igralka iz serije Batman Zoe Saldana sta po treh letih razdrla zaroko, je oktobra poročal People.

Rumer Willis, najstarejša hči Brucea Willisa in Demi Moore, je avgusta potrdila, da je po nedavni prekinitvi zveze z Derekom Richardom Thomasom mama samohranilka.

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta nedvomno poskrbela za najodmevnejšo ločitev leta, ki se izteka. Po več mesecih ugibanj, kaj se dogaja s parom, je ona na drugo obletnico poroke vložila vlogo za ločitev.

Tiskovna predstavnica Cardi B je avgusta za Page Six potrdila, da je pevka vložila tožbo za ločitev od Offseta, pri čemer je zahtevala skrbništvo nad otrokoma. Istega dne je Cardi potrdila, da je noseča s tretjim otrokom.

Pevec Harry Styles in in igralka Taylor Russell sta se po enem letu razšla, so mediji poročali maja.

Tori Spelling je vlogo za ločitev vložila marca, devet mesecev potem, ko sta se z možem Deanon McDermottom razšla.

Poročna slavja

Septembra sta se na Sardiniji v Italiji poročili Rebel Wilson in Ramona Agruma.

V zakon sta pet let po prvem srečanju skočila tudi Lana Del Rey in Jeremy Dufrene. Par je svojo zvezo prvič javno oznanil na poroki Karen Elson in Leeja Fosterja prej istega meseca.

Veliko pozornosti je pritegnila poroka princese Märthe Louise in Dureka Verretta. Poroka norveške princese in kalifornijskega šamana je bila kraljevska, čeprav ona ni več višja članica tamkajšnje kraljeve družine.

Par se je poročil avgusta, na poroki sta bila prisotna bila tudi nevestina starša, kralj Harald V. in kraljica Sonja. Ter snemalci, saj Netflix pripravlja dokumentarno serijo o njuni zvezi.

Smrti slavnih oseb

Več svetovnih zvezdnikov je zaključilo življenjsko pot, med njimi Bob Newhart, ki se je kot komik proslavil v serijah The Bob Newhart Show in Newhart.

Nominiranka za šest oskarjev in dobitnica dveh prestižnih nagrad Maggie Smith se je poslovila septembra letošnjega leta. Bila je ena najboljših angleških igralk, med drugim znana po svoji vlogi Violet Crowley v priljubljeni TV drami Downton Abbey in profesorico Minervo McGonagall v filmih Harry Potter.

Kanadčan Donald Sutherland je star 88 let umrl junija. V 60-letni karieri je ustvaril bogat repertoar nepozabnih vlog, med njimi je igral v filmih Prevzetnost in pristranost ter Igre lakote.

Po dolgem boju z boleznijo se je julija stara 53 let poslovila Shannen Doherty. Igralka je umrla za rakom dojk. Otroška zvezda je igrala v 18 epizodah serije Hišica v Preriji, preden je postala slavna s svojo vlogo Brenda Walsh v seriji Beverly Hills 90120. Prav ta vloga jo je najbolj zaznamovala.

Oktobra je star komaj 31 let v argentinskem glavnem mestu umrl nekdanji član pop skupine One Direction Liam Payne.

Novembra pa je v 91. letu starosti je umrl slavni ameriški producent Quincy Jones, ki je sodeloval z Michaelom Jacksonom, Rayem Charlesom in Frankom Sinatro.

Njegov publicist Arnold Robinson je potrdil, da je umrl na Bel Airu v krogu družine.

Najbolj presenetljivi dogodki z evropskih dvorov

Dvojna bitka z rakom v britanski kraljevi družini

Britanska kraljeva družina se je bila primorana soočiti z dvema diagnozama raka: pri Karlu III. in valižanski princesi. Zdravljenje kraljaše poteka, medtem ko je princesa septembra zaključila s kemoterapijo.

Ko se je Kate Middelton zaradi zdravja umaknila iz javnosti, so se okoli nje spletle številne teorije zarote, ki jih je še podžgala fotografija, ki jo je palača Kensington objavila ob materinskem dnevu.

Ta prikazuje princeso z otroki in je bilo očitno na njej toliko popravkov, da so jo nekatere agencijske strani umaknile iz zbirke fotografij.

Nemalo razprav je sprožil tudi novi uradni portret kralja Karla. Obdan z rdečo barvo je razdelil mnenja: medtem, ko so nekateri pohvalili njegovo drznost, so drugi kritizirali simboliko: rdeča barva naj bi namreč po njihovem ponazarjala kri princese Diane.

Portret kralja Karla FOTO: Profimedia

Znova se je v škandal vpletel princ Andrew. Osramočenemu princu očitajo, da je sodeloval s kitajskim vohunom Yangom Tengbojem, ki mu je Velika Britanija prepovedala vstop v državo, ker naj bi vohunil za kitajsko komunistično partijo in je kot tesen prijatelj princa Andrewa skušal izkoristiti njegov vpliv.

Pestro tudi na drugih dvorih

Monaški princ Albert se je soočal s policijsko preiskavo zaradi korupcije in konfliktov interesov. Preiskava je deloma posledica članka v Bloomberg Businessweeku, ki je razkril, kako je vlada favorizirala princa Albertova nečaka, Andrea in Pierreja Casiraghija in mu priskrbela za dobičkonosne pogodbe.

Sin norveške princese Mette-Marit Marius Borg Høiby je bil novembra aretiran zaradi suma posilstva, policija je našla celo obremenilni video dokaz.

Oktober je prinesel najhujše poplave v Španiji v nedavni zgodovini. Te so opustošile Valencio in porušile na tisoče domov. Med obiskom močno prizadetega mesta Paiporte sta kralj Felipe VI. in kraljica Letizia, skupaj s predsednikom vlade Pedrom Sánchezom, doživela sprejem z blatom, jajci in žaljivkami domačinov.

Kljub temu sta nekaj časa preživela z ljudmi, a na koncu obisk prekinila. Kralj Felipe je kasneje povedal, da razume jezo javnosti.