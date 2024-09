Pravljico je napovedala njegova mama (Suzy)

Hči norveškega kralja Haralda in kraljice Sonje je na zadnji dan avgusta dahnila usodni da svojemu partnerju, ameriškemu šamanu Dureku. Poroko Märthe Louise in njenega zvezdniškega izbranca so začeli praznovati že dva dneva prej na zabavi s koktajli, dan pred poroko so se popeljali po fjordu Geiranger, ki spada na seznam Unescove svetovne dediščine. Par se je spoznal leta 2018, a je Durekova mama njuno ljubezen napovedala, že ko je bil on še najstnik.

Z veseljem sta mahala vsem, ki so se zbrali, da bi videli ženina in nevesto.

»Nekoč mi je dejala, da me bo našel nekdo z Norveške, kjer so tudi njene korenine, in mi prinesel veliko radosti. Ko sem jo vprašal, kdo, mi je odvrnila: 'Princesa.'« Leta 2022 sta se zaročila, istega leta se je ona odpovedala kraljevemu nazivu, da bi svoje poslovne odločitve uspešno ločila od obveznosti kraljeve družine. Čeprav je dve leti starejša od brata, bo on prevzel prestol, kar mladoporočenke ne moti. Vesela je, da je verjela v ljubezen kljub ločitvi pred sedmimi leti, ko se je po petnajstih letih zakona razšla z očetom svojih treh otrok.