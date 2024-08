Ob Blake se je počutila kot popolna zguba

Vedno popolni Blake Lively in njeni ljubki družini je bila javnost vedno naklonjena, v teh dneh pa postaja jasno, da ameriška igralka ni takšna, kot se je zdela oboževalcem. Najprej so se pojavile govorice o njenem prepiranju s soigralcem v najnovejšem filmu Konča se z nama (It Ends With Us), nato se je na spletu pojavil še video iz intervjuja, ki zvezdnice ne kaže v lepi luči.

Intervju je leta 2016 naredila nagrajena norveška novinarka Kjersti Flaa, ki jo je zvezdničino nesramno obnašanje takrat zelo pretreslo. Svetlolasa diva je predstavnico medijev najprej napadla, ker ji je ta čestitala za otročička, ki ga je v času intervjuja nosila pod srcem. Blake, ki naj bi skupaj s soigralko Parker Posey v intervjuju promovirala film Kavarniška gospoda (Cafe Society), je nato vprašala, kako se je počutila v kostumih iz časa 30. let prejšnjega stoletja, kar je bilo vprašanje na mestu, saj se film pač dogaja leta 1930, ko je bila moda resnično posebna. Blake slovi kot modna poznavalka, a se je ob vprašanju počutila užaljeno. Novinarko je ignorirala in začela s soigralko razpravljati o tem, da novinarji moškemu prav gotovo ne bi zastavili takšnega vprašanja. Kjersti je povedala, da se je med intervjujem počutila odveč in da je po tem razgovoru resno razmišljala, da se ne bi več ukvarjala z novinarstvom.

Soigralec v najnovejšem filmu Justin Baldoni se je znašel na črni listi Livelyjeve. FOTO: Caitlin Ochs/Reuters

Novinarka si po intervjuju z Blake še leta ni opomogla.

Blake da veliko na modo, a je novinarji o oblekah ne smejo spraševati. FOTO: Profimedia

»Zame je bila to zelo travmatična izkušnja. Samo opravljala sem svoje delo, onidve pa sta se trudili, da bi mi ga kar se da otežili,« je povedala danes 51-letna novinarka. »Tam sem bila zato, da sta lahko promovirali film. Povabili so me na srečanje z njima. A ko sem bila tam, se nisem počutila tako,« je dodala. Povedala je tudi, da je potrebovala več let, da si je povrnila samozavest. »Počutila sem se kot popolna zguba. Pozneje sem v glavi ponavljala intervju in poskušala ugotoviti, kaj sem rekla ali naredila, da sta se tako obnašali. Ni imelo smisla.«

Na snemanju nemogoča

Kot kaže, Blake promocij filma ne vidi kot nekaj, kar bi ji lahko koristilo, saj se je na eni od njih grdo vedla tudi pred kratkim. Med televizijskim pogovorom o filmu Konča se z nama, ki govori o nasilju v družini, jo je novinar vprašal, kaj bo rekla človeku, ki bi se po ogledu filma želel z njo pogovarjati o nasilju v družini. Blake se je pošalila, da bi ta človek najprej moral nekako dobiti njen naslov in telefonsko številko. Posnetek se je znašel na spletu, nad igralko pa se je usul plaz ogorčenih komentarjev, češ da se šali iz reči, ki niti od daleč niso smešne. Zvezdnico so označili za žaljivo do žrtev družinskega nasilja in niti drugi del odgovora, ki ga je spletna javnost videla kasneje – v njem govori o tem, da žal vsak od nas pozna koga, ki doživlja družinsko nasilje –, ni pomagal, da je ne bi označili za plitko in brezsrčno.

Da se Blake ob snemanju filma ni počutila dobro, je postalo javno že nekaj dni prej. Glavni vzrok za to naj bi bilo, da se ni ujela z glavnim igralcem Justinom Baldonijem. Zaradi njega naj bi se počutila neprijetno, med drugim naj bi dajal nesramne opazke na račun njene telesne teže. Drugi vir je medijem sporočil, da naj bi bila igralka na snemanju nemogoča. Poleg nenehnega zamujanja je ekipo in soigralca menda spravljala ob živce tudi z gospodovalnostjo, saj je hotela, da je vse po njeno. Kaj je resnica, vedo le njeni kolegi, res pa je, da ima ljubka igralka za seboj že kar lepo zgodovino sporov s soigralci. Mimogrede, Blake je promocijo filma o nasilju v družini izkoristila za promocijo svoje linije koktajlov betty.