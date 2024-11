Mali Marius postal veliki prestopnik

Na norveškem dvoru se afere kar vrstijo. Marius Borg Høiby, 27-letni sin princese Mette-Marit, po poročanju tamkajšnjih medijev od začetka novembra nima več dostopa do kraljeve rezidence v Skaugumu, kjer prebivajo njegova mama, očim, prestolonaslednik princ Haakon ter polsestra in polbrat, 20-letna princesa Ingrid Alexandra in 18-letni princ Sverre Magnus. Doslej je v hiši na robu posestva prebival tudi on.

Divje zabave in aretacija

Prepoved vstopa v kraljevo rezidenco je sledila vrsti nevšečnosti in celo domnevnih kaznivih dejanj, ki jih je povzročil mladenič. Najprej so mediji poročali o divjih zabavah s prijatelji in prijateljicami dvomljivega slovesa, ki naj bi poleg tega, da so se opijali in drogirali, tudi pokradli nekaj dragocenosti kraljeve družine, nato je Norveško pretresla aretacija kraljevega pastorka, ki so ga nekoč ljubkovalno klicali Mali Marius, po znamenitem literarnem junaku.

Mariusa so aretirali sredi avgusta, ker ni upošteval prepovedi približevanja nekdanjemu dekletu.

Marius Borg Høiby je januarja dopolnil 27 let. FOTO: Guliver/Getty Images

Mariusa so aretirali sredi avgusta, ker ni upošteval prepovedi približevanja nekdanjemu dekletu, ki ga je prijavila zaradi nasilja v družini. Obtožila ga je, da jo je pretepel in ji povzročil telesne in duševne rane, princesin sin pa je dejanje priznal in se ji javno opravičil. »V stiski sem. Dolgo sem se boril z zlorabo nedovoljenih substanc, zaradi česar sem se v preteklosti že zdravil. Zdaj nadaljujem zdravljenje. Uživanje drog in moje diagnoze (duševne motnje, op. ur.) ne opravičujejo tega, kar se je zgodilo. Želim prevzeti odgovornost. Rad bi se opravičil svojemu dekletu. Ni si zaslužila tega, kar se je tisto noč zgodilo. Prav tako se želim opravičiti svoji družini,« se je pokesal Marius.

Čeprav ni član kraljeve družine, je sodeloval na marsikaterem dogodku. FOTO: Ragnar Singsaas/Getty Images

Zavrnil pa je obtožbe še dveh nekdanjih deklet, da je bil do njiju nasilen. Izjavil je, da se ne čuti krivega, dodatno pa je javnost razburilo namigovanje, da naj bi njegova mama, ki je kot princesa prestolonaslednica predčasno izvedela za sinovo aretacijo, pred tem obvestila sina in šla celo v njegovo stanovanje ter ga očistila morebitnih dokazov.

Marius, ki nima javne vloge in ni član kraljeve družine, je sin Mette-Marit iz prejšnje zveze z obsojenim kriminalcem Mortenom Borgom, v kateri je bila, preden je spoznala norveškega prestolonaslednika in po poroki z njim postala princesa.