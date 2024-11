Protestniki španskega kralja obmetavali z blatom: »Morilec! Sramota! Nič nisi naredil ...« (VIDEO in FOTO)

Španski kralj Felipe VI. se je soočil z jeznimi protestniki med obiskom regije Valencia, ki so jo prizadele poplave brez primere. Video prikazuje jezne protestnike, ki premierja Pedra Sancheza in kralja imenujejo »morilca« in »sramota«.

Spraševali so tudi, zakaj niso storili ničesar, da bi se izognili tragediji. Nekdo iz množice ga je celo polil z blatom. Takoj zatem je premier Sanchez zapustil procesijo, kmalu pa so za njim odpeljali tudi kraljico. Kralj Filip je nekaj časa ostal s protestniki, vendar so ti oblikovali kordon, da bi preprečili nov napad.

To je bil napad brez primere na kraljevi par. FOTO: Manaure Quintero Afp

Kljub velikim napetostim je 56-letni Felipe VI nadaljeval s hojo in poslušal obupane prebivalce, ki so prebijali policijski kordon. Iz oči v oči je tolažil več stanovalcev, medtem ko je blato letelo iz različnih smeri. Tudi kraljica Letizia je z obrazom in rokami, umazanimi od vrženega blata, poskušala prisluhniti državljanom.

Napad brez primere

To je bil napad brez primere na kraljevi par, odkar sta leta 2014 prišla na prestol.

Prva turneja kraljevega para, premierja in regionalnega predsednika po najbolj ogroženih območjih je bila predvidena v nedeljo. Ljudje so brcali avto, v katerem je bil Sanchez. Preden se je vanj usedel na poti iz Paiporte, so varnostniki premierja varovali z dežniki, medtem ko sta na avto z vseh strani letela kamenje in blato.

Zaenkrat je negotovo, ali se bo obisk nadaljeval tudi v drugih načrtovanih krajih. Kralj in premier sta v prejšnjih dneh le obiskala krizni štab v mestu Valencia, kjer življenje poteka normalno, saj ni bilo posledic neurja.

Zaenkrat je negotovo, ali se bo obisk nadaljeval tudi v drugih načrtovanih krajih. FOTO: Manaure Quintero Afp

V poplavah je umrlo več kot 200 ljudi, številni so pogrešani. Reševalci še naprej preiskujejo podzemna parkirišča in predore v upanju, da bodo našli preživele in našli trupla. Prišlo je do jeze zaradi zaznanega pomanjkanja opozoril in nezadostne podpore oblasti po poplavah, poroča 24sata.hr.