Slovenka, ki je smučanje izvažala na vse celine

V tokratni epizodi podkasta Sovoznik gostimo Melanjo Korošec, novo podpredsednico Smučarske zveze Slovenije in nekdanjo mladinsko svetovno prvakinjo v telemarku.

Njena zgodba je kombinacija discipline športnice in ostrine strateške voditeljice. Melanja Korošec je smučala, učila, razvijala, vodila, in danes soustvarja prihodnost slovenskega smučanja. Začela je s popolnimi zavoji v telemarku, danes pa enako suvereno riše linije v poslovnem svetu. Elan, Marles, Smučarska zveza – njene postaje niso naključje, temveč logično nadaljevanje njene strasti do znanja in smučarije.

