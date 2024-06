Raper naj bi pomočnici pošiljal opolzke posnetke

Opolzkost. Vulgarnost. Spolno nadlegovanje. Vsega tega je raperja Yeja, morda še bolj znanega pod prejšnjim imenom Kanye West, obtožila njegova nekdanja osebna asistentka Lauren Pisciotta. V tožbi, ki jo je proti zvezdniku vložila na začetku tedna, je dodala še obtožbi neupravičene prekinitve delovnega razmerja in kršenja pogodbe.

Glede na pogodbo o zaposlitvi, ki je od nje dve leti zahtevala, da je zvezdniku na voljo 24 ur na dan vsak dan v tednu, bi morala v primeru prekinitve delovnega razmerja dobiti trimilijonsko odškodnino, a ni videla niti centa. Čeprav ji je z danes na jutri in brez podanega razloga pokazal vrata že predlani. »Na te neutemeljene obtožbe se bomo odzvali s protitožbo,« se je oglasil pevčev odvetnik in podal drugo plat medalje, po kateri je spolna plenilka Pisciottova, ki se je, ko Yeja ni mogla zvleči med rjuhe, odločila za izsiljevanje.

Raper Ye se je (spet) znašel sredi seksualnega škandala. FOTO: Bellocqimages Bauergriffin/instarimages

Z oblinami obdarjena Lauren je dobro služila z objavljanjem razgaljenih fotografij na platformi OnlyFans. Tam je pritegnila pozornost raperja, da jo je pritegnil k poslovnemu sodelovanju. Sprva pri oblikovanju njegove linije ženskih oblačil​ Yeezy, nato pri treh skladbah z albuma Donda, od koder je odskočila na mesto njegove osebne pomočnice, ki je prišlo z letno plačo debelega milijona. A če je v prvem letu dela, to je bilo 2021., vse potekalo kot po maslu, so naslednje leto stvari začele uhajati z vajeti. Začenši z njegovo zahtevo, da izbriše svoj profil​ na onlyfans.

Dve plati zgodbe

S tem se je v zameno za milijon zelencev sicer strinjala, a nato so dejanja, želje in zahteve njenega delodajalca pošteno presegli meje. Pošiljati ji je namreč začel opolzka sporočila in zelo nazorne pornografske fotke in posnetke, celo dva izseka lastnega domačega porniča z neko manekenko. Zasliševal jo je o velikosti spolnih organov njenih bivših ljubimcev. Med njunim telefonskim pogovorom se je samozadovoljeval. Ob neki priložnosti je to storil kar pred njo, ko jo je ujel v sobico na svojem zasebnem letalu. Tako Pisciottova navaja v sodnih listinah, v katerih je tudi zapisano, da jo je nato jeseni 2022 kot strela z jasnega odpustil.

3 milijone evrov bi morala dobiti ob odhodu.

Vsaka zgodba ima dve plati, tudi ta. In oris njunega odnosa je povsem drugačen z zornega kota pevčevega odvetnika, ki je že napovedal protitožbo. Slednji njeno trditev, da je bila neupravičeno odpuščena, izpodbija s pojasnilom, da je bila za delo nekvalificirana, zahtevala da je povsem nerazumne vsote denarja, vključno z letno plačo kar štirih milijonov, za piko na i pa je bilo njeno vedenje povsem neprimerno; prek seksualnega vsiljevanja se je poskušala finančno okoristiti, ko pa ji je to spodletelo, se je zatekla k izsiljevanju. »Za rojstnodnevno darilo mu je ponudila seks, a jo je Ye zavrnil. Pošiljala mu je svoje gole fotografije. V pisarni je med uradnimi urami izzivalno plesala,« je odvetnik navedel le nekaj primerov in nadaljeval, da je poskušala po spodletelih poskusih zapeljevanja od Yeja izsiliti 60 milijonov. »Preden je bila odpuščena, je ukradla njegov telefon, saj je poskušala izbrisati vse dokaze, ki bi njene trditve postavili na laž. A vse je shranjeno.«

Ye, ki je v razmerju z Bianco Cenzori, je priznal odvisnost od pornografije. FOTO: Osebni arhiv

Kako se bo končala vojna med pevcem in njegovo nekdanja pomočnico, bomo videli. A raperju verjetno ne govori v prid, da ni prvič, da se je znašel pod plazom tovrstnih obtožb. Jeseni ga je namreč več zaposlenih pri njegovi znamki Yeezy obtožilo spolnega nadlegovanja na delovnem mestu. Med drugim naj bi med sestanki predvajal pornografske filme in kandidatom za delo med razgovori za službo kazal intimne fotografije svoje tedanje (zdaj že bivše) žene Kim Kardashian. Na te obtožbe se Ye (še) ni odzval.