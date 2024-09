Umrla je legendarna igralka, spominjamo se je po vlogah v Harryju Potterju

V starosti 89 let je umrla legendarna britanska igralka Maggie Smith. Na odru in televiziji oziroma filmu je delovala več kot sedem desetletij. Umrla je danes zjutraj v bolnišnici v Londonu, sta po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila njena sinova. V karieri je prejela dva oskarja.

»Z veliko žalostjo sporočava, da je umrla Maggie Smith. Odšla je mirno danes zjutraj v bolnišnici,« sta sporočila njena sinova Chris Larkin in Toby Stephens.

Znana je bila po duhovitosti in komičnih vlogah, ki so jo v karieri vodile od nastopov v filmih o Harryju Potterju, preko nadaljevanke Downtown Abbey do filmov Nune pojejo. Nagrado oskar je prejela leta 1970 za glavno vlogo v filmu The Prime of Miss Jean Brodie in leta 1978 za stransko vlogo v komediji Hotel California, čeprav je bila zanjo nominirana še večkrat.

Nagrajena je bila tudi za vlogo v nadaljevanki Downtown Abbey, za katero je prejela tri emmyje. Kraljica Elizabeta II. ji je leta 1990 podelila naziv dame.

Kot igralka je nastopala že v študentskih letih v Oxfordu in nato leta 1956 poklicno debutirala na Broadwayu. V naslednjih desetletjih se je poleg Judi Dench uveljavila kot ena največjih britanskih gledaliških igralk, ki je nastopala tako v narodnem gledališču kot v Kraljevi Shakespearovi družbi. Tudi delovanje na Broadwayu ji je prineslo nagrado tony za najboljšo igralko v igri Lettice and Lovage Petra Shafferja.

S tem je postala ena redkih igralk, ki so v svoji karieri prejele vse tri največje nagrade za igro. Britanska filmska akademija jo je nagradila z osmimi baftami.

Smith je bila na gledaliških deskah med drugim kraljica Elizabeta v Richardu III. in lady Macbeth v Macbethu, v več kot 60 filmih in televizijskih serijah, v katerih zaigrala, pa jo je bilo mogoče videti ob nekaterih najbolj priznanih igralcih in igralkah, kot so Laurence Olivier, Bette Davis, Michael Caine in Jane Fonda.

O igralstvu je povedala, da ga obožuje, da se ji zdi privilegij, da se mu lahko posveča, in da ne ve, kaj bi brez tega sploh počela v življenju. Ob neki priložnosti pa je ocenila tudi, da so »predstave, ki jih imaš v glavi, vedno veliko boljše od predstav na odru«.

