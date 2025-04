Večerna srhljivka v Ljubljani, na kraju zločina polno policistov in reševalcev (VIDEO)

Po družbenih omrežjih je v ponedeljek zvečer zakrožil video, iz katerega je razvidno, da se je na območju Šentvida zgodilo nekaj hudega. Tam je bilo namreč večje število policistov, posredovali pa so tudi reševalci.

Kot so nam pojasnili na PU Ljubljana, so bili v ponedeljek okoli 22. ure obveščeni, da je na območju Šiške več oseb na ulici obkrožilo 33-letnega oškodovanca. Zaradi predhodnih konfliktov so ga začeli pretepati, med pretepom pa ga je do zdaj neznani storilec hudo poškodoval z ostrim predmetom.

Po dogodku se je skupina oseb odpeljala. Oškodovanec je bil odpeljan v klinični center, kjer ostaja na zdravljenju, po do zdaj znanih podatkih pa njegovo življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja zoper življenje in telo. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, še poroča ljubljanska policijska uprava.

