Panika na območju Pirana in Portoroža, izginil 8-letni otrok

V torek ob 10. uri so policisti koprske policijske uprave dobili prijavo o pogrešanem 8-letnem otroku v okolici Pirana. Stekla je iskalna akcija, na podlagi različnih informacij so policisti otroka izsledili v Portorožu.

Na kraj dogodka so prišli reševalci, da so ga pregledali, ter starši, še poroča PU Koper.

Prejeli še en klic obupane matere

Prav tako dopoldne pa so prejeli klic še ene občanke iz okolice Pirana, ki je prijavila, da je sin pobesnel. Policisti so ga našli in vklenili ter poklicali zdravnika, da ga je pregledal in zanj odredil hospitalizacijo.