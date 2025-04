Šokirana, ko je ugotovila, kaj je počel v grmovju v ljubljanskem Tivoliju, medtem ko je brala

»Včeraj sem doživela zelo neprijetno in skrb vzbujajočo situacijo v Tivoliju, ki jo želim deliti kot opozorilo drugim dekletom in ženskam,« je na reddit.com zapisala uporabnica pred dvema dnevoma. Ko je v parku Tivoli v Ljubljani na sončno popoldne ležala na odeji in mirno brala knjigo, je opazila moškega, ki je stal med drevesi in imel telefon usmerjen proti njej.

Po gibih njegovega zgornjega dela telesa je kmalu ugotovila, da masturbira. »Počutila sem se ogroženo, prestrašeno in negotovo - okoli mene je bilo zelo malo ljudi, zato nisem vedela, ali naj takoj grem ali ostanem, ker me je bilo strah, da bi me lahko sledil. Ko sta iz smeri gozda prišli dve dekleti, sem hitro zbrala stvari in se odpravila proti centru mesta. Zelo sem žalostna, da kot ženska ne morem svobodno početi stvari, ki jih imam rada,« je zaključila.

Žal ni osamljeni primer

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, ki nakazujejo, da omenjeni dogodek žal ni osamljeni primer. »Tudi meni se je ista situacija v Tivoliju zgodila že štirikrat, model je bil dobesedno sredi polnega Tivolija in to počel brez sramu, tako da ne vem, ali bi konfrontacija čemu koristila. Se pa na žalost tega navadiš,« je zapisala uporabnica.

Druga je opisala podoben dogodek na vlaku. »To se je meni zgodilo na vlaku pred nekaj leti ... V tistem trenutku pač zablokiraš, jaz sem potrebovala nekaj minut, da sem vstala in šla do kontrolorja. Bolano.«

Mnogo uporabnic se je zahvalilo za opozorilo. »Hvala za opozorilo. Bi bilo za objaviti tudi na druga socialna omrežja, da se opozori še več deklet. Pa tudi prijaviti na policijo. Tudi če nimaš slike, lahko verjetno še vedno prijaviš.«

»To, da niso nevarni, je problematično razmišljanje. Tako vedenje (masturbiranje v javnosti in ekshibicionizem) so zelo hitro lahko eskalirajoča dejanja, ki narastejo v fizične spolne zlorabe. Niso za tolerirati ali zmanjševati pomena. Treba jih je vzeti zelo resno in prijaviti. To je spolni napad, ne se slepiti. Samo zato, ker ni prišlo do fizičnega kontakta, ne pomeni, da ni bilo napada.«

Kaj pravi zakon?

Smo se Slovenke na takšne in podobne napade že navadile, kot je zapisala uporabnica in jih zato ne prijavljamo? Zakon pravi, da se ekshibicionizem in masturbacija odrasle osebe pred otroki šteje za kaznivo dejanje spolnega nasilja oziroma spolne zlorabe otroka do 15. leta starosti. »Zanimivo pa je, da se takšno dejanje v prisotnosti odraslih oseb ne šteje kot kaznivo dejanje spolne zlorabe, ampak kot prekršek zoper javni red in mir,« ugotavlja Brane But, univ. dipl. psiholog v spletni svetovalnici #to sem jaz.

Med prekrški zoper javni red in mir Zakon o varstvu javnega reda in miru opredeljuje v 7. členu nedostojno vedenje, kjer v 3. odstavku določa: Kdor na javnem kraju spolno občuje, razkazuje spolne organe ali na vsiljiv način ponuja spolne usluge in s tem koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi, se kaznuje z globo.

Takšno dejanje samo po sebi torej ni prekršek, ampak je prekršek v primeru, če to koga moti, povzroči vznemirjenje ali zgražanje ljudi.

Nasvet policije

Policijsko upravo Ljubljana smo vprašali, ali so prejeli kakšno prijavo in kaj lahko v takem primeru ženske storijo. Tomaž Tomaževic, predstavnik za odnose z javnostmi, nam je odgovoril: »Prijave primera, ki ga omenjate, do sedaj nismo prejeli. Svetujemo, da se v takem primeru poskuša čim prej odmakniti s kraja dogodka, bodisi v zaprte prostore ali v okolje, kjer je več drugih ljudi. Pri tem je pomembno, da o dogodku takoj obvesti policijo na interventno številko 113.«

