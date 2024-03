Je Kate bolna, se skriva ali je celo umrla?

POTEM KO so na britanskem dvoru upali, da bodo s tem, ko bo Kate obiskala trgovino v bližini doma, utišali govorice, češ da princese ni na spregled, ker ima hude zdravstvene težave, da se osramočena skriva pred javnostjo, ker jo mož vara, so s tem le razpihali nove teorije zarote.

Olja na ogenj je prilila močno obdelana fotografija. FOTO: Prince Of Wales/Reuters

Sprva so se v medijih namreč pojavila le pričevanja očividke, ki je v trgovini presenečena opazila bodočega britanskega kralja in njegovo ženo, in ljudje so bili prepričani, da je očividka pravzaprav nekdo iz Buckinghamske palače. Nato se je našel moški, ki je Kate in Williama posnel, ko sta odhajala iz trgovine, a tudi to ni zadovoljilo dvomljivcev, ki so bili prepričani, da je na posnetku mladenka, ki si občasno kruh služi kot dvojnica Kate Middleton. »Videl sem jo na lastne oči. Ne prvič, zato vam lahko zagotovim, da je na posnetku Kate. Kaj še potrebujete, da bi ji končno dali mir,« je dejal 40-letni Nelson Silva, ki je posnetek posredoval britanskemu tabloidu v upanju, da bo utišal teoretike zarote. Ko mu to ni uspelo, se je oglasila tudi omenjena dvojnica Heidi Agan in prav tako zanikala, da bi bila na posnetku ona. »Ni jih malo, ki menijo, da sem na posnetku jaz, ljudje mi pišejo noč in dan in vsem odgovorim, da to nisem jaz. Stoodstotno sem prepričana, da sta na posnetku William in Kate,« je bila jasna 43-letnica.

Takšne histerije, kot smo ji priča zdaj, nisem videl od časa, ko je bila princesa Diana še živa, in vsi vemo, kako se je to končalo.

Vseh za lase privlečenih teorij ima dovolj tudi razvpiti britanski novinar Piers Morgan, ki je dejal, da ga je pred dnevi ameriška kolegica vprašala, ali je Kate res mrtva. »Nisem vedel, ali bi se smejal, ali jokal, ali udarjal z glavo ob zid,« je vprašanje komentiral Morgan in napol v šali, napol zares dejal, da je šlo vse skupaj tako daleč, da se mu zdi, da bi govorice lahko utišal le še tako, da bi v svoji oddaji gostil Kate, ki bi s seboj prinesla analizo DNK, ki bi potrdila, da pred njim res sedi ona, in da je živa. »Takšne histerije, kot smo ji priča zdaj, nisem videl od časa, ko je bila princesa Diana še živa, in vsi vemo, kako se je to končalo, zato vsaj tokrat nehajte, spreden bo prepozno,« je bil oster Piers.

Novinar Piers Morgan ni mogel verjeti svojim ušesom, ko ga je ameriška kolegica vprašala, ali je Kate res umrla. FOTO: Belinda Jiao/Reuters

Kljub temu velik del krivde za nastalo situacijo pripisuje Buckinghamski palači, kjer se še vedno držijo načela, po katerem je živela pokojna kraljica Elizabeta II.: »Nikoli se ne pritožuj, nikoli ne pojasnjuj«, kar pa v današnjih časih ni najboljša taktika. »Razumem princesino željo, da ne želi razkrivati podrobnosti o zdravstvenem stanju, a do zdaj bi morala že spoznati, da ta pristop ne deluje. Edini način, kako utišati lažne govorice, je resnica. Tistim, ki vreščijo, da ima Kate pravico do zasebnosti, pa pravim tole: seveda jo ima, a obenem je javna osebnost, ki jo plačujejo davkoplačevalci, in če ti v zameno za svoj denar zahtevajo informacije, bi jih morali dobiti,« je še pribil Morgan.