V Lidlovih trgovinah med prodajalci tudi skakači  

Kdo so Lidlovi skakači

Skakači so podporni steber vseh Lidlovih trgovin – pomagajo tam, kjer jim zaradi dopustov ali bolniških odsotnosti primanjkuje zaposlenih. To pomeni, da redno menjajo lokacijo dela v bližini njihovega prebivališča, sicer pa opravljajo enako delo kot prodajalci in pomočniki v trgovinah.

Delo skakača je v Lidlu nekaj edinstvenega, saj je idealno za vse, ki imajo radi še več dinamičnosti in fleksibilnosti. Skakač lahko postane vsak, ki je v Lidlu najprej zaposlen kot prodajalec ali pomočnik vodje poslovne enote.

FOTO: Marko Pigac/ pigac.si

Delovni dan zaznamujeta dinamičnost in fleksibilnost

»Naš delovnik res ni dolgočasen – vodje nas sproti, a pravočasno obvestijo, kdaj in kje delamo v naslednjih dneh. Po prejetem sporočilu najprej preverim lokacijo in čas vožnje do trgovine. Pri skakaštvu mi je najbolj všeč prav fleksibilnost, ki mi omogoča prilagajanje dela in prostega časa,« naravo dela opisuje ena od Lidloviih skakačic Ines Bradeško.

Fleksibilen delovnik, dodatne bonitete in nova poznanstva

Ena največjih prednosti »skakaštva« je večje ravnovesje med delom in prostim časom. »Moj delovnik mi omogoča dovolj časa za prostočasne aktivnosti. Sprehod v naravi, obisk najljubšega hriba ob prostih dopoldnevih in vikendih ter izleti so tisto, kar mi daje svežo energijo in motivacijo,« pravi Ines.

Skakači v Lidlu uživajo tudi posebne bonitete. Za opravljeno delo je zagotovljen mesečni dodatek za fleksibilnost, prav tako dobijo povrnjeno celotno kilometrino od doma bivanja do poslovalnice in nazaj. Ines kot prednost navaja tudi nenehno spoznavanje novih ljudi.

»Ker imam rada nove kraje in spoznavanje novih ljudi, mi je to, da sem del ekipe skakačev, ki vsak dan menjajo lokacijo dela, res pisano na kožo. Doslej sem delala v več kot 20 poslovalnicah in povsod so me lepo sprejeli. Rada imam svoje 'žabe', kot se kdaj poimenujemo med sabo, in hvaležna sem, da sem lahko del ekipe, ki pomaga trgovinam, ko to najbolj potrebujejo, kar na koncu dneva tudi največ šteje,« še dodaja Ines.

Pridi na bolje k top zaposlovalcu

Si tudi ti želiš več fleksibilnosti? Obišči kariera.lidl.si, preveri prosta delovna mesta in pridi na bolje k top zaposlovalcu – Lidlu Slovenija.

Naročnik oglasne vsebine je Lidl Slovenija