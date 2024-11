Zaradi zmage Donalda Trumpa znani par zapustil Ameriko

Ellen DeGeneres in Portia de Rossi naj bi zaradi zmage Donalda Trumpa na predsedniških volitvah v Združenih državah Amerike zapustili to deželo.

Vir blizu para je za TMZ povedal, da sta se odločili pobrati se iz države v trenutku, ko so bili znani rezultati in je bilo jasno, da Kamala Harris ne bo predsednica.

Ellen in Portia naj bi bili nad tem dejstvom neizmerno razočarani in sta se že namestili v Cotswoldsu na jugozahodu Anglije, ki je od Londona oddaljen dve uri vožnje.

TMZ navaja še, da je par posest kupil pred zadnjimi ameriškimi volitvami.

V duhu selitve naj bi par, ki je zakonsko zvezo sklenil leta 2008, nameraval dom v Montecitu prodati, poroča Page Six, kjer so za komentar prosili tudi zvezdnici, a se še nista odzvali, Daily mail pa piše, da ju bilo opaziti v enem od britanskih pubov v družbi pevca Jamesa Blunta in pevke Natalie Imbruglia.

K selitvi je po poročanju portala TMZ pripomoglo tudi dejstvo, da so privrženci Donalda Trumpa po preštetih glasovih Ellen na družabnih omrežjih zasuli s komentarji v smislu, češ ali ni govorila, da bo, če ne zmaga njena favoritka, zapustila Ameriko.

DeGeneresova je med predvolilno kampanjo stala na strani Harrisove in naj bi za predvolilne dejavnosti darovala celo 3.300 dolarjev.

Avgusta jo je javno podprla v zgodbi na instagramu, kjer je zapisala:

»Nič ni močnejšega od ženske, katere čas prihaja. Komaj čakam, da bo Kamala Harris naslednja predsednica.«

Pred volitvami je prav tako na tem omrežju sledilce pozvala h glasovanju: »Volimo, kot bi bila od tega odvisna naša življenja. Kajti so odvisna,« je zapisala v objavi.