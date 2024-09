Ganljivo sporočilo Kate Middleton: »Ne morem povedati, kakšno olajšanje je, da sem končno zaključila kemoterapijo« (VIDEO)

Da se Kate Middleton sooča s težavami z zdravjem, je širši javnosti postalo znano 17. januarja letos. Palača je tedaj sporočila, da se bo po abdominalni operaciji pred množice vrnila okoli velike noči, a so se načrti izjalovili. Potem ko je v videu zaupala, da se zdravi za rakom, je šele postalo jasno, kako resne so njene težave z zdravjem. Zdaj pa je na družabnem omrežju objavila daljši zapis in posnetek družine ter razložila, kako je z njenim zdravjem.

»Ker se poletje bliža koncu, vam ne morem povedati, kakšno olajšanje je, da sem končno zaključila kemoterapijo. Zadnjih devet mesecev je bilo za nas kot družino neverjetno težkih. Življenje, kot ga poznate, se lahko spremeni v trenutku in morali smo najti način, kako prebroditi nevihtne vode in neznano cesto. Pot raka je zapletena, strašljiva in nepredvidljiva za vsakogar, še posebej za tiste, ki so vam blizu. S ponižnostjo vas tudi pripelje iz oči v oči z lastnimi ranljivostmi na način, o katerem še nikoli niste razmišljali, in s tem nov pogled na vse.

Ta čas je predvsem spomnil naju z Williamom, naj razmisliva in sva hvaležna za preproste, a pomembne stvari v življenju, ki jih mnogi izmed nas pogosto jemljemo za samoumevne. Preprosto ljubiti in biti ljubljen.

Zdaj se osredotočam na to, da naredim vse, kar lahko, da ostanem brez raka. Čeprav sem končala s kemoterapijo, je moja pot do ozdravitve in popolnega okrevanja dolga in vsak dan si moram še naprej vzeti tako, kot pride. Vendar se veselim, da se bom vrnila v službo in se v prihodnjih mesecih, ko bom lahko, lotila še nekaj javnih nastopov. Kljub vsemu, kar je minilo, sem vstopila v to novo fazo okrevanja z obnovljenim občutkom upanja in hvaležnosti za življenje.

42-letna princesa je marca razkrila, da se zdravi zaradi raka, zaradi česar se je v zadnjih mesecih skoraj v celoti umaknila iz oči javnosti. Sredi junija se je prvič po diagnozi raka pojavila na tradicionalni paradi v Londonu v počastitev rojstnega dne kralja Karla III., julija pa na podelitvi nagrad na teniškem turnirju v Wimbledonu.

Z Williamom sva zelo hvaležna za podporo, ki sva jo prejela, in sva črpala veliko moči od vseh tistih, ki nama v tem trenutku pomagajo.

Vsem, ki nadaljujete lastno pot boja z rakom – ostajam z vami, drug ob drugem, z roko v roki. Iz teme lahko pride svetloba, zato naj ta svetloba močno sveti.«