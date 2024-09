Ločitev Jennifer Lopez in Bena Afflecka: vpletla se je neusmiljena odvetnica

Jennifer Lopez in Ben Affleck sta se sestala s slovito ločitveno odvetnico Lauro Wesser v njeni pisarni v zahodnem Hollywoodu.

K Lauri, znani kot odvetnici, h kateri se po pomoč obračajo slavne stranke iz Hollywooda, se je Ben zatekel že med ločitvijo od Jennifer Garner, zdaj bo paru Bennifer pomagala pri dogovorih okoli uradnega razhoda, piše TMZ.

Razvezo para, ki se je poročil pred komaj dvema letoma, namreč močno zapleta dejstvo, da zakonca avgusta 2022 nista podpisala predporočne pogodbe.

In ker sta potem, ko sta si izmenjala prstana, začela kar več skupnih projektov, kot sta denimo filmi To sem jaz, največja ljubezenska zgodba (This Is Me... Now, The Greatest Love Story Never Told) in Neustavljivi (Unstoppable), se glede delitve premoženja odpira kar več vprašanj.

Najtrši oreh v celotni zgodbi bo Benova produkcijska hiša, ki jo je že po poroki ustanovil z dolgoletnim prijateljem Mattom Damonom, kar pomeni, da bi Jen lahko bila deležna kosa pogače.

Sicer se po njunih zagotovilih ne obeta ločitvena vojna, temveč se želita Affleck in Lopezova razvezati po mirni poti in ostati prijatelja.

»Otrokom želita pokazati, da zadeve ostajajo prijateljske,« je vir povedal za People. »Ostati hočeta v dobrih odnosih, še vedno je med njima veliko ljubezni.«

Njuno namero dokazuje skupna večerja v prijateljskem vzdušju z otroki v začetku tega meseca.

Vest, da se par ločuje, je v javnost prišla po dolgih ugibanjih, kaj se med zakoncema dogaja, potem ko se dolgo nista skupaj pojavila v javnosti.

V uradni vlogi, ki jo je ona sodišču predložila 20. avgusta letos, je navedeno, da sta se razšla že 24. aprila, je poročal Daily Mail.