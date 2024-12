Kraljev brat spet na udaru

Princ Andrew, ki je v britanski kraljevi družini že v nemilosti zaradi povezav s pokojnim obtožencem za spolne zločine Jeffreyjem Epsteinom, se je znova znašel na naslovnicah domačih medijev. Tokrat zaradi zaupnega odnosa s kitajskim poslovnežem, ki naj bi vohunil za Kitajsko.

Pristojno sodišče v Londonu je namreč v četrtek potrdilo odločitev britanskih oblasti, ki so leta 2023 poslovnežu, ki ga navajajo samo kot AH, prepovedale vstop v državo. Označili so ga za »tesnega zaupnika« princa Andrewa, brata britanskega kralja Karla III., in ga obtožili, da je poskušal izkoristiti njegov vpliv, poroča britanski BBC.

Moški se je s princem tako zbližal, da ga je ta leta 2020 povabil na zabavo za rojstni dan.

Iz sodbe je razvidno, da je britansko notranje ministrstvo v odločitvi o izgonu menilo, da je bil omenjeni 50-letnik vpleten v tajne in zavajajoče dejavnosti v imenu kitajske komunistične partije in da bi njegov odnos s princem Andrewom lahko uradni Peking uporabil za politično vmešavanje.

Moški se je s princem tako zbližal, da ga je ta leta 2020 povabil na svojo zabavo za rojstni dan, v prinčevem imenu pa je tudi lahko iskal potencialne kitajske vlagatelje. Sodniki so še poudarili, da se je njuno prijateljstvo razvilo v času, ko je bil princ »pod velikim pritiskom«, zaradi česar bi bil lahko ranljiv za zlorabo tovrstnega vpliva.

Pretep Osebje Buckinghamske palače je bilo prejšnji teden med božično zabavo vpleteno v pretep v baru blizu uradne rezidence britanskega kralja v Londonu. Policija je pridržala 24-letno članico osebja. Iz palače so sporočili, da so »seznanjeni z incidentom, ki se je zgodil zunaj delovnega mesta in v katerega je bilo vpletenih več zaposlenih«. Zadevo bodo raziskali in ukrepali. Po navedbah tabloida The Sun je okoli 50 članov osebja Buckinghamske palače prejšnji torek zvečer odšlo v bližnji bar, kjer so imeli neformalno božično zabavo. S pomočjo alkohola se je zabava spremenila v kaos, izbruhnil je pretep, v središču katerega je bila 24-letna gospodinjska pomočnica, ki je razbijala kozarce in napadala osebje bara.

V nemilosti

Britanski kralj Karel III., princesa Anne, princa Andrew in Edward na pogrebu kraljice Elizabete II. septembra 2022 FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Zdaj 64-letni Andrew, tretji od štirih otrok kraljicein princa, že več let ni del britanske kraljeve družine. Zaradi prijateljstva z ameriškim finančnikom Jeffreyjem Epsteinom, ki je bil obtožen spolnih zločinov in trgovine z ljudmi, a je leta 2019 v zaporu še pred sojenjem storil samomor, so mu prepovedali nastopati v javnosti. Leta 2022 so mu odvzeli še vojaške nazive po obtožbah, da je spolno napadel eno od mladoletnih Epsteinovih žrtev; zadevo je sicer rešil z zunajsodno poravnavo.

Kitajsko veleposlaništvo v Londonu je v odzivu kritiziralo »neutemeljene vohunske zgodbe, ki so usmerjene proti Kitajski«. Združeno kraljestvo je pozvalo, naj »preneha ustvarjati težave« in širiti teorijo o kitajski grožnji.

Nekdanji notranji minister Tom Tugendhat je za BBC odnos princa Andrewa s kitajskim poslovnežem označil za »zelo neprijetnega«, a poudaril, da si želi kitajska država zagotoviti vpliv na druge države na različnih točkah, tudi z Združenim kraljestvom.

Buckinghamska palača primera ni želela komentirati, sporočila je le, da ne deluje v imenu princa, saj ta ne deluje v imenu kraljeve družine.