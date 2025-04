Znani Slovenci šokirani nad posnetki: v solzah Nina Osenar, Alenka Godec, Nives Orešnik ... (VIDEO)

Dvanajst znanih Slovenk in Slovencev si je ogledalo pretresljive posnetke Društva AETP, ki razkrivajo kruto resničnost baterijske reje kokoši nesnic in prašičereje v Sloveniji. Njihovi čustveni odzivi so zbrani v kratkem videu, ki je nedavno zaokrožil po družbenih omrežjih.

V Društvu AETP so ob tem zapisali: »Vsak izmed nas je del te zgodbe. S svojimi odločitvami lahko pripomoremo k spremembi. Dajmo živalim glas. Dajmo jim možnost za življenje brez trpljenja,« so zapisali in ljudi pozvali, da se pridružijo pobudi in peticiji Slovenija proti kletkam.

FOTO: Aetp

Znani Slovenci so si ogledali videoposnetek trpečih živali. Poglejte, kako so jih prizori šokirali. (Počakajte nekaj trenutkov, da se posnetek naloži).

Pretreseni in ogorčeni: »To je pri nas?«

»To je dejansko pri nas?« osuplo vpraša osebna trenerka in televizijska osebnost Nives Orešnik, medtem ko gleda prizore, na katerih kokoši stopajo po truplih poginulih sotrpink, medtem ko so prašiči ukleščeni v ozkih kovinskih boksih, ob njih pa poginjeni mladički. V pričakovanju, da gre za tuj posnetek, poišče pogled snemalne ekipe – a zaman. Solze ji zameglijo oči.

FOTO: Aetp

»Za Slovenijo si nekako predstavljam, da je bolj prijazna do živali in narave, sploh glede na to, kako se promovira kot zelena in trajnostna,« doda z grenkobo. Orešnikova verjame, da tako intenzivno trpljenje živali ni nujno, temveč je posledica pohlepa: »Če bi bile potrebe ljudi res tako velike, se hrane ne bi toliko zavrglo.«

Anja Širovnik ob ogledu videoposnetka. FOTO: Aetp

»Zemlja je pekel za živali«

Televizijska voditeljica in glasbenica Nina Osenar Kontrec v solzah zre v kamero: »Zemlja, ta naš prekrasni planet, je pekel za živali.« Čustveno priznava, da se šele zdaj zares zaveda razsežnosti trpljenja, in dodaja: »Živali nimajo svojega glasu. Na nas je, da jim ga damo.«

Tudi pevka Alenka Godec težko zadrži solze: »Težko mi je to gledati, ampak vem, da se je s temi neprijetnimi prizori treba soočiti. Če lahko damo svoj glas za živali, ga dajmo.«

»Noro. Da smo ljudje zmožni tega za denar.«

Borec in raper Denis Porčič - Chorchyp je med najbolj neposrednimi: »Noro. Da smo ljudje zmožni nekaj takega delat za j**** denar.« Doda, da so ljudje produkt narave: »Naše odločitve močno vplivajo na živali. To ni nekaj, kar se dogaja nekje daleč – to je tukaj, pri nas.«

Znana umetnica ličenja Doroteja Premužič poudarja širši vpliv industrije: »Ne gre le za trpljenje živali. Gre tudi za podnebne spremembe, onesnaževanje voda, krčenje gozdov, odpornost proti bakterijam zaradi antibiotikov … Vpliva na naš planet, zdravje in prihodnost.«

FOTO: Aetp

Osebne primerjave z domačimi živalmi

Zmagovalka šova Slovenija ima talent in cirkuška akrobatka Tamia Šeme prizore primerja z življenjem svojih kokoši: »Naše kokoši se pasejo po travi, so poskočne in vesele. Ta kontrast je grozljiv. Vsaka žival si zasluži ljubezen in dostojno življenje.«

Tudi hokejist Dejan Kontrec pove, da so pri njih doma vedno lepo skrbeli za živali: »Z dobrimi praksami lahko naredimo veliko. Živali si ne zaslužijo takega ravnanja.«

Kiky ob ogledu videoposnetka. FOTO: Aetp

Radgonski raper Leopold I. je kritičen do masovne proizvodnje: »Razumem, zakaj smo industrijo vzpostavili, a če je to cena, ki jo morajo plačati živali, potem nam ni pomoči. Vem, da se da drugače. Samo več volje bi morali imeti.«

FOTO: Aetp

»Kje sta se izgubila sočutje in človečnost?«

Športnik Alen Ploj ob gledanju posnetka z glavo zmajuje v neveri: »Srce se mi trga. Nobena žival si ne zasluži, da je zaprta in se ne more normalno gibati.« Prehranska svetovalka Monika Kuzman opozori na izgubo empatije: »Če si človek jemlje pravico, da ubije žival, naj ji vsaj omogoči dostojno življenje.«

FOTO: Aetp

Pevca Kristijana Crnico so prizori globoko prizadeli: »Predstavljal sem si, kako bi bilo, če bi se to zgodilo moji družini. Ljudje si domišljamo, da smo bogovi. Nimamo pravice povzročati takih grozot.«

Poziv k spremembam: vsak ima moč nekaj spremeniti.